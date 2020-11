'Familie': week 49 (2020) - PREVIEW

Véronique wil dat Raven een open gesprek heeft met Lars. En dat draait anders uit dan verwacht. Zjef zoekt uitvluchten en Amélie provoceert haar moeder. Peter probeert te bemiddelen bij Anna en Albert heeft haar ook iets te zeggen. Patrick komt eindelijk te weten wat Jenny van plan is, Peter is niet gediend van de emotionele chantage van Mathias. Robyn heeft een eerlijk gesprek met Benny.

Maandag 30 november 2020 - aflevering 6674

Véronique besluit om te zwijgen tegen Lars. Ze dringt er bij Raven wel op aan om een open gesprek te hebben met zijn vader. Zjef zoekt een uitvlucht om niet te moeten antwoorden op Joaquins voorstel. Stefanie gedraagt zich heel geheimzinnig. Guido, Quinten en Niko willen iets aan hun conditie doen.

Dinsdag 1 december 2020 - aflevering 6675

Lars gaat een gesprek aan met Raven, maar pakt het verkeerd aan. Vanessa komt te weten dat Tony Jan verzorgt. Ze besluit Zjef te waarschuwen. Peter probeert te bemiddelen bij Anna, maar lijkt daar niet in te slagen. Amélie schept er plezier in om haar moeder te provoceren.

Woensdag 2 december 2020 - aflevering 6676

Niko's fysiek is er slechter aan toe dan hij had gedacht. Quinten is dan weer blij dat Guido hem weer aan het sporten heeft gekregen. Albert heeft Peter iets op te biechten. Mieke en Rudi vragen Stefanie om met Hanne te praten over Tony.

Donderdag 3 december 2020 - aflevering 6677

Rudi is niet te spreken over de plannen die Zjef achter zijn rug heeft gesmeed. Patrick komt eindelijk te weten waar Jenny hem mee naartoe neemt. Ook Lars heeft een trip gepland, met Raven. Die verloopt echter niet zoals verwacht. Mathias neemt Cédric mee naar Wolff & Bos om te onderhandelen.

Vrijdag 4 december 2020 - aflevering 6678

Albert heeft ook Anna iets te vertellen. Jonas moedigt Robyn aan om eerlijk te zijn over haar gevoelens. Ze heeft een gesprek met Benny. Iris geeft Zjef en Rudi een opdracht mee naar huis. Peter maakt Mathias duidelijk dat hij niet gediend is met zijn emotionele chantage.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

