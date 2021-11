'Familie': week 45 (2021) - PREVIEW

Guido krijgt een koude douche en Raven heeft genoten van het logeren bij Leon. Zjef krijgt veel lovende reacties op zijn vlog. Cédric neemt een beslissing en waarom heeft Brigitte eigenlijk zo'n afkeer van Leon? Dat en veel meer zie je deze week in de langstlopende soap van Vlaanderen! Lees de vooruitblik voor een nieuwe week 'Familie'.

Maandag 8 november 2021 - aflevering 6879

Guido blijft op zijn strepen staan, maar krijgt een koude douche. Griet en Mieke kunnen het steeds beter met elkaar vinden. Raven heeft genoten van zijn logeerpartij bij Leon. Hij vindt dat Lars dit ook zou moeten doen. Zjef krijgt lovende reacties op zijn vlog.

Dinsdag 9 november 2021 - aflevering 6880

Cédric neemt een beslissing: licht hij Brigitte in over het contact van Raven met Leon? Lars en Véronique vragen zich af waarom Brigitte zo'n grote afkeer heeft van de man. Benny mag nog niet gaan werken, tot zijn groot ongenoegen.

Woensdag 10 november 2021 - aflevering 6881

Lars overweegt om Leon ook uit te nodigen voor het huwelijk. Brigitte slaat helemaal tilt wanneer ze dat ontdekt. Iris vindt een oude brief terug van Francesca. Guido zit in zak en as. Cédric daagt Raven opnieuw uit.

Donderdag 11 november 2021 - aflevering 6882

Lars maakt Véronique duidelijk dat Cédrics gedrag niet ok is. Tussen Benny en Alfons woedt een koude oorlog. Alfons is echter vergeten waarom precies. Iris komt iets op het spoor en verwittigt de politie. Lars roept Zjef op het matje. Brigitte zoekt steun bij Jenny.

Vrijdag 12 november 2021 - aflevering 6883

Kato is de stoorzender van dienst op het housewarmingsfeestje. Ze gaat 's anderendaags werken met een zware kater. Iris heeft een vreemde droom. Cédric is teleurgesteld in Vanessa, maar krijgt complimenten van Mathias. Jenny deelt haar bezorgdheid over Brigitte met Patrick. Brigitte zelf zet Raven en Lars voor een keuze.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

