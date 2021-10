'Familie': week 40 (2021) - PREVIEW

Het humeur van Benny zit onder nul, in tegenstelling tot dat van Jenny en Patrick. Lars denkt dat hij te hard is geweest voor Brigitte. Iris heeft krampen en Cédric is jaloers op Niko. Benny loopt er verloren bij, Guido ontmoet Griet weer en Raven komt voor een onaangename verrassing te staan. Niko probeert Japanse klanten te overtuigen van zijn Rebel, Benny heeft buikpijn en Cédric wil absoluut Anna en Albert bij Raven's optreden. Die vangt een glimp van Leon op. Peter verplicht Iris om het rustiger aan te doen.

Maandag 4 oktober 2021 - aflevering 6854

Patrick en Jenny zijn goedgehumeurd. Het contrast met Benny is groot. Lars vraagt zich af of hij te hard is geweest voor Brigitte. Hij overweegt om op zijn beslissing terug te komen. Jelle vindt dat Louise haar gevoelens moet opbiechten aan Raven. Iris heeft last van krampen.

Dinsdag 5 oktober 2021 - aflevering 6855

Lars begint te begrijpen waarom Brigitte liever niet wou dat hij wist wie zijn vader is. Hij is vastbesloten om Raven van Leon weg te houden. Cédric is jaloers op Niko. Louise twijfelt of ze naar het optreden van Raven zou gaan. Benny loopt verloren zonder Jonas of ander gezelschap.

Woensdag 6 oktober 2021 - aflevering 6856

Benny blijft maar slecht in zijn vel zitten. Het gebrek aan gezelschap weegt op hem. Guido loopt Griet opnieuw tegen het lijf. Quinten doet hem onder ogen zien dat het voor hem om meer dan seks begint te gaan. Raven komt tijdens een straatoptreden voor een onaangename verrassing te staan.

Donderdag 7 oktober 2021 - aflevering 6857

Benny gaat werken, ook al heeft hij buikpijn. Er rust een grote druk op de schouders van Niko om Japanse klanten binnen te halen met zijn Rebel-bier. De meeting loopt echter erg stroef. Cédric wil absoluut dat Anna en Albert naar Ravens optreden komen. Peter verplicht Iris om het rustiger aan te doen.

Vrijdag 8 oktober 2021 - aflevering 6858

Raven vermoedt dat Leon iets te maken heeft met wat Lars is overkomen. Tijdens een optreden vangt Raven een glimp op van hem. Quinten overtuigt Guido om Griet uit te nodigen voor een etentje. Zij hapt meteen toe.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!