'Familie': week 40 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Zjef organiseert een babyborrel voor Gaston. Jenny en Patrick vertrekken naar Parijs, Amélie neemt Jonas in vertrouwen. Lars krijgt een voorstel van Véronique. Quinten panikeert, Brigitte wil een oma zijn voor Raven. Benny maakt zich zorgen om Jonas. Vanessa botst op Tony.

Maandag 28 september 2020 - aflevering 6629

Jonas wordt ondervraagd. Gebruikt Amélie hem weer als zondebok? Zjef wil een babyborrel organiseren voor Gaston. Quinten gaat akkoord. Lars is het beu om werkloos te zijn. Jenny is ontroostbaar.

Dinsdag 29 september 2020 - aflevering 6630

Amélie vertelt haar verhaal aan Jonas. Jenny besluit dan toch om met Patrick naar Parijs te gaan. Ze vraagt Amélie om uit het leven van Jonas te verdwijnen. Ook Peter en Mathias nemen een besluit. Lars verveelt zich en krijgt een voorstel van Véronique.

Woensdag 30 september 2020 - aflevering 6631

Jenny en Patrick vertrekken naar Parijs. Brigitte wil 'oma' zijn voor Raven en geeft hem 50 euro. De petitie van Tony heeft weinig succes. Vanessa confronteert Benny. Zjef is zenuwachtig voor de meningen over de nieuwe broodjes die hij op de babyborrel wil testen. De Pelsmaker stelt een ultimatum. Quinten slaat in paniek.

Donderdag 1 oktober 2020 - aflevering 6632

Bahar neemt Guido in vertrouwen over haar discussie met Cédric. Lars kan zijn nieuwsgierigheid niet de baas en neemt een kijkje op de fotoshoot van Raven. Vanessa loopt Tony tegen het lijf. Quinten heeft Guido iets op te biechten.

Vrijdag 2 oktober 2020 - aflevering 6633

Benny wil weten wat er aan de hand is met Jonas. Die laat echter niets los. Stefanie praat met Vanessa over het dilemma waar ze mee worstelt. Raven schenkt Brigitte een mooi cadeau. Ook Benny en Mieke maken kennis met Raven. Amélie schrikt van wat ze te horen krijgt.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

