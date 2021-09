'Familie': week 38 (2021) - PREVIEW

Raven wordt uitgenodigd voor een fototentoonstelling, Jelle en Louise beleven hun eerste schooldag. Benny help Zjef in de Foodbar en Albert viert zijn 95ste verjaardag bij Jan. Guido vindt dat Raven moet optreden in het café. Iris doet haar beklag bij Vanessa, Leon duikt op bij de fototentoonstelling. Lars maakt Leon duidelijk waar het op staat. Zjef werkt laat door aan zijn filmscenario. Véronique heeft door dat Iris zwanger is. Een onbekende stopt Raven een gsm toe.

Maandag 20 september 2021 - aflevering 6844

Raven krijgt een uitnodiging voor een fototentoonstelling. Lars vindt het beter om hem niet te waarschuwen voor Leon. Jelle is te laat voor zijn eerste schooldag. Ook Louise start aan de unief. Peter vindt dat Iris Lars en Véronique moet inlichten over haar zwangerschap.

Dinsdag 21 september 2021 - aflevering 6845

Zjef ontvangt een belangrijke mail. Benny komt hem ondertussen een handje helpen in de Foodbar. Benny doet Emiel een motorracespelletje cadeau en test het samen met hem uit. Albert viert met Anna zijn 95ste verjaardag bij Jan. Guido vindt dat Raven moet optreden in de Jan & Alleman. Woensdag 22 september 2021 - aflevering 6846

Marie-Rose vertelt Peter dat Iris een hypo heeft gehad. Hij spreekt Iris erover aan. Zij doet haar beklag bij Vanessa. Zjef wil een filmscenario schrijven over het leven van Rudi. Raven komt op de opening van de fototentoonstelling oog in oog te staan met Leon. Donderdag 23 september 2021 - aflevering 6847

Lars belt Leon, maar die maakt hem duidelijk waar het op staat. Zjef werkt in het holst van de nacht aan zijn filmscenario. Mieke vindt dat Niko zich kinderachtig gedraagt. Louise nodigt Raven uit om met haar en Jelle iets te gaan drinken. Raven licht een tipje van de sluier over zijn liefdesleven. Vrijdag 24 september 2021 - aflevering 6848

Raven neemt Louise in vertrouwen over zijn gevoelens. Iris wordt opnieuw misselijk, waardoor Véronique opmerkt dat ze zwanger is. Lars en Véronique zijn klaar met de gastenlijst voor hun huwelijk. De naam van twee gasten ontbreekt op de lijst. Raven krijgt een gsm toegestopt van een onbekende man...