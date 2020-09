'Familie': week 38 (2020) - PREVIEW

Singapore of niet? Dat blijft de vraag. Hanne probeert het vertrouwen van Tony te winnen. En lukt het Stefanie en Guido om opnieuw normaal te doen? Mathias lijkt goed op weg om een wig te slaan tussen Lars en Raven. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 14 september 2020 - aflevering 6619

Lars wil meer uitleg van Raven, maar die weigert nog een woord tegen hem te zeggen. Véronique vreest dat Singapore in gevaar komt, terwijl Cédric ongeduldig aftelt tot hun vertrek. Jonas stelt Amélie voor om haar familie in te lichten over haar terugkeer. Jenny smelt weg bij de woorden van Patrick.

Dinsdag 15 september 2020 - aflevering 6620

Zjef bekommert zich om het welzijn van dieren en probeert iedereen thuis te informeren over hun voedingskeuzes. Iris reageert verbaasd. Lars blijft op een muur botsen bij Raven. Véronique komt via Iris meer te weten. Jonas wordt getriggerd door een voorstel van Amélie.

Woensdag 16 september 2020 - aflevering 6621

Jenny, Benny en Brigitte organiseren een afscheidsfeestje op Wolff & Bos. Benny maakt zich echter zorgen over de weddenschap die hij heeft afgesloten. Brigitte beseft dat ze Jenny's verjaardag vergeten is en wil het goedmaken. Lars hoort van Jonas dat Amélie terug is en wil haar zien. Zjef begint Rudi op de zenuwen te werken.

Donderdag 17 september 2020 - aflevering 6622

Véronique en Lars vormen een front en confronteren Mathias. Brigitte krijgt verrassend nieuws te horen. Jonas wil van Amélie weten wat er is gebeurd. De herinneringen doen haar instorten. Bahar vindt een fles vodka in haar kast.

Vrijdag 18 september 2020 - aflevering 6623

Bahar vermoedt dat Quinten drinkt en werpt zich op als steun. Ook Mieke en Rudi vermoeden dat Quinten weer aan de fles is. Amélie besluit Cédric de waarheid op te biechten. Bij Wolff & Bos circuleren geruchten over wie de nieuwe CEO wordt.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

