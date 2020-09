'Familie': week 37 (2020) - PREVIEW

Hanne is boos op Tony en Lars vreest stilte voor de storm. Bahar trekt in bij Stephanie en Guido. Jonas krijgt bezoek en Benny kan op weinig begrip rekenen. Jan is woedend over wat er in de kranten verschijnt. Cédric verwijt Véronique dat ze alleen aan zichzelf denkt. Raven is kwaad.

Maandag 7 september 2020 - aflevering 6614

Hanne is woedend op Tony. Niko, Mieke, Zjef en Rudi amuseren zich nu ze opnieuw onder hetzelfde dak wonen. Ten huize Stefanie en Guido is de sfeer echter ondermaats. Brigitte wacht op een plan van Zjef voor een eco-vriendelijke Foodbar. Hij roept de hulp in van Iris. Lars zet een belangrijke stap.

Dinsdag 8 september 2020 - aflevering 6615

Lars is verrast, maar vreest voor stilte voor de storm. Bahar trekt in bij Stefanie, Guido en Quinten. Ze wordt al snel geconfronteerd met spanningen. Tony probeert punten te scoren. Mieke en Rudi doen hun uiterste best om de moraal van Quinten op te krikken. Jenny vermoedt dat Patrick grote plannen heeft voor hun verjaardag. Jonas krijgt bezoek.

Woensdag 9 september 2020 - aflevering 6616

Jonas doorziet Amélie, maar zij doet hem beloven tegen niemand iets te zeggen. Bahar probeert een luisterend oor te zijn voor Quinten. Guido zet op zijn beurt zijn beste beentje voor door lekker te koken. Benny kan op weinig begrip rekenen van zijn huisgenoten. Anna en Albert doen een ontdekking.

Donderdag 10 september 2020 - aflevering 6617

Bahar heeft genoeg van de aanhoudende ruzies in huis. Ze dreigt ermee opnieuw te verhuizen. Benny overtuigt Rudi en Jenny om een weddenschap af te sluiten. Jan is woedend over wat er in de pers verschijnt over Hanne. Een gesprek met Peter brengt niet veel beterschap. Raven neemt een belangrijke beslissing.

Vrijdag 11 deptember 2020 - aflevering 6618

Cédric vindt dat Véronique alleen maar rekening houdt met zichzelf. Ze probeert hem van het tegendeel te overtuigen. Guido en Stefanie gaan een gesprek aan met elkaar. Raven is woedend door wat hij te horen krijgt. Jonas probeert Amélie te overtuigen om hem in vertrouwen te nemen. In de Jan & Alleman krijgt hij 's avonds bezoek.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

