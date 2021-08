'Familie': week 35 (2021) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Rudi en Zjef hebben nieuws en Véronique krijgt belastende informatie. CoBrew wordt in een crisis gestort, Cédric is onbereikbaar. Mathias is het niet eens met de beslissing van Peter, Louise flirt weer met Raven. Alfons drukt Jenny met haar neus op de feiten, maar voelt zich al snel schuldig. Marie-Rose is bang voor de reactie van Véronique en Mathias voelt zich slecht.

Maandag 30 augustus 2021 - aflevering 6829

Rudi en Zjef hebben nieuws, maar bij Rudi slaat de twijfel toe. Patrick wil koste wat het kost de achterstand in het atelier wegwerken. Vanessa merkt dat hij afziet van zijn artrose. Véronique krijgt belastende informatie door, maar weet niet of ze die ook effectief zal gebruiken.

Dinsdag 31 augustus 2021 - aflevering 6830

Bij CoBrew barst een crisis uit. Mathias maakt zich grote zorgen, terwijl Cédric onbereikbaar is. Raven wordt achtervolgd. Jenny wil niet meer in de Jan & Alleman komen. Zjef praat met Louise over haar gevoelens. Woensdag 1 september 2021 - aflevering 6831

Mathias verzet zich tegen de beslissing van Peter. Niko vreest het ergste voor de promocampagne van zijn pils. Griet doet een voorstel uit de doeken. Louise zoekt opnieuw toenadering tot Raven. Donderdag 2 september 2021 - aflevering 6832

Marie-Rose is niet van plan Cédric aan zijn lot over te laten. Louises afspraak met Raven wordt verstoord. Alfons drukt Jenny met haar neus op de feiten. Rudi bereidt een verrassing voor. Mathias maakt bij CoBrew van zijn hart een steen. Vrijdag 3 september 2021 - aflevering 6833

Marie-Rose vreest voor de reactie van Véronique. Alfons voelt zich schuldig ten opzichte van Jenny. Ze nodigt Brigitte uit voor een verjaardagsdrink. Mathias voelt zich slecht. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.