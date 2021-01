'Familie': week 3 (2021) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Cédric krijgt een uitbrander en bij Wolff & Bos komt politie over de vloer. Hanne houdt haar grote geheim voor zich, Raven doet Véronique een belofte. Jenny brengt Patrick in verlegenheid met een opname van zijn gesnurk. Jan heeft een gedurfd plan en vraagt hulp aan Zjef. Rudi doet geheimzinnig over zijn jeugd. Mathias doet een onverwachte suggestie.

Maandag 18 januari 2021 - aflevering 6709

Bij Wolf & Bos verdenkt de politie iemand van het personeel van de diefstal. Robyn heeft haar knie bezeerd. Mathias geeft Cédric een uitbrander. Ook Véronique wil dat hij zich excuseert. Jan onderschept opnieuw een brief aan Hanne.

Dinsdag 19 januari 2021 - aflevering 6710

Stefanie belooft Quinten om bij Hanne te polsen naar de mysterieuze brieven die ze ontvangt. Jan licht ook Mieke in. Raven belooft Véronique om de eerste stap te zetten tegenover met Cédric. Jonas uit zijn vermoedens tegen Peter en Mathias.

Woensdag 20 januari 2021 - aflevering 6711

Een afspraak tussen Raven en Cédric loopt anders dan verwacht. Jenny wil dat Patrick zijn slaapapneu laat onderzoeken, maar hij weigert. Hanne vertrouwt Stefanie toe dat ze in therapie gaat, maar besluit haar grote geheim voor zich te houden.

Donderdag 21 januari 2021 - aflevering 6712

Jenny zet Patrick voor schut met een opname van zijn gesnurk. Zjef vindt verschillende kinderspullen terug van Rudi. Benny start een charmeoffensief bij Mieke om verkozen te worden tot 'werknemer van de week'. Jan heeft een plan en wil daar ver in gaan.

Vrijdag 22 januari 2021 - aflevering 6713

Robyn spreekt haar vermoedens uit. Bij Wolff & Bos wordt een ultieme strijd gestreden om 'werknemer van de week' te worden. Mathias doet Cédric en Peter een onverwachte suggestie. Rudi doet weer geheimzinnig over zijn jeugd. Jan vindt in Zjef een partner om zijn plan uit te voeren.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

