'Familie': week 3 (2020) - PREVIEW

Zjef wil niet meer onder hetzelfde dak als Mathias wonen. Die is er zeker van dat Mieke en Lars hem erin willen luizen. Ook Véronique twijfelt, Jonas liegt en Hanne ergert zich aan een cadeau van Quinten. Stefanie wil verandering brengen in het fietsenatelier en Jan en Niko ontdekken iets waardoor ze een moeilijke beslissing moeten nemen. Amélie schrijft een brief aan Jonas.



Maandag 13 januari 2020 - aflevering 6529

Niko krijgt te horen dat ook Mieke ondervraagd wordt door de politie. Zjef wil Rudi overtuigen om op hotel te gaan. Hij heeft geen zin meer om met Mathias onder één dak te wonen. Stefanie krijgt een oudere trouwe klant van Patrick over de vloer die haar wantrouwt. Brigitte laat Jenny weten dat Jonas niet ziek is.

Dinsdag 14 januari 2020 - aflevering 6530

Mathias is er zeker van dat Lars en Mieke hem er willen inluizen en probeert Véronique van zijn gelijk te overtuigen. Ook Robyn blijft geloven in de onschuld van Mathias. Zij en Benny besluiten de proef op de som te nemen. Zjef durft ondertussen niet meer naar huis te gaan.

Woensdag 15 januari 2020 - aflevering 6531

Véronique bekent aan Iris dat ze het verhaal van Lars niet gelooft. Mathias is razend omdat Mieke en Lars op vrije voeten zijn en wil het hier niet bij laten. Jonas liegt dat hij aan de slag gaat bij een klusjesdienst. Hanne ergert zich aan de zwangerschapsbel die ze van Quinten heeft gekregen.

Donderdag 16 januari 2020 - aflevering 6532

Amélie wil Brigitte nooit meer zien en vraagt steun aan Lars. Ze schrijft een brief aan Jonas. Stefanie wil in het fietsatelier een verandering doorvoeren die niet naar de zin is van Patrick. Quinten wil een nieuw cadeau voor Hanne kopen en vraagt Véronique om raad.

Vrijdag 17 januari 2020 - aflevering 6533

Jan en Niko doen een ontdekking en moeten daardoor een moeilijke beslissing nemen. Véronique wil niet dat Mieke domme beslissingen neemt. Jonas vraagt Stefanie om hulp. Hij leest ook de brief van Amélie. Véronique vindt dat Lars te ver is gegaan.

