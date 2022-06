'Familie': week 24 (2022) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Guido komt in steeds nauwere schoentjes en Benny vindt een manier om punten te scoren bij Samira. Kato en Sterre maken ruzie, Véronique zoekt een geschikt moment om Lars iets te vertellen. Rudi is beschaamd om Zjef. Mieke maakt zich ernstige zorgen, Kato vreest voor haar job. Het interview van Zjef loopt anders dan verwacht. Quinten is opgelucht dat Hanne noodgedwongen moet thuis blijven. Sam doet een ultieme poging om Niko op andere gedachten te brengen. Louise is razend als ze de plannen van Véronique verneemt. Mieke en Niko doen een akelige ontdekking.

Maandag 13 juni 2022 - aflevering 7034

Guido komt in nauwe schoentjes te zitten. Samira zet haar kinderen op de eerste plaats, maar Benny vindt toch een manier om punten bij haar te scoren. Quinten en Hanne maken zich klaar voor hun trip. Koen zet Véronique onder druk om met Victor te vluchten.

Dinsdag 14 juni 2022 - aflevering 7035

Kato krijgt ruzie met Sterre over de terugbetaling van haar trui. Véronique heeft Lars iets belangrijks te vertellen, maar vindt het juiste moment niet. Hanne vindt een tweede gsm van Quinten. Rudi schaamt zich voor Zjef. Woensdag 15 juni 2022 - aflevering 7036

Guido werkt zich verder in nesten. Ook Mieke wordt gealarmeerd en maakt zich ernstige zorgen. Zjef is euforisch wanneer hij een online interview mag geven. Daarin wordt echter net iets te veel gezegd. Kato vreest haar job in de Foodbar te verliezen. Donderdag 16 juni 2022 - aflevering 7037

Gaston is ziek, dus Hanne moet thuisblijven. Dit tot grote opluchting van Quinten. Sam zoekt Niko op en doet een laatste poging om hem op andere gedachten te brengen. Cédric verrast Zjef met een voorstel. Vrijdag 17 juni 2022 - aflevering 7038

Zjef onderneemt actie, maar dat draait niet uit zoals hij had gehoopt. Brahim krijgt nieuws van de makelaar. Louise komt via Raven te weten wat de plannen van Véronique zijn met Victor. Ze is razend. Mieke en Niko doen een akelige ontdekking.