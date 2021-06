'Familie': week 24 (2021) - PREVIEW

Lars en Quinten panikeren en Iris en Peter proberen opnieuw een gesprek aan te knopen. Jonas verdenkt Simon ervan dat die hem en Stefanie begluurd heeft, Cédric probeert Mathias te overtuigen van zijn idee. Lars pakt Brigitte hard aan, de gemoederen tussen Zjef en Rudi lopen hoog op. Jan krijgt weer controle van de voedselinspectie en Lars neemt een drastische beslissing. Vanessa en Mathias blijven zich onwennig voelen. Simon zoekt toenadering tot Benny. Lars krijgt een vreemd telefoontje.

Maandag 14 juni 2021 - aflevering 6814

Lars en Quinten panikeren wanneer een bewaker hen achterna komt in de bibliotheek. Peter en Iris proberen opnieuw een open gesprek te hebben over hun zwangerschap. Jonas vreest dat Simons voorbeeldige gedrag stilte voor de storm is. Lars en Véronique gaan naar Ravens tentoonstelling.

Dinsdag 15 juni 2021 - aflevering 6815

Jonas is er zeker van dat Simon hem en Stefanie aan het begluren was. Zij gelooft hem echter niet. Ondertussen maakt ook Jenny zich zorgen over de situatie. Cédric, Mieke, Peter en Mathias vellen een oordeel over de nieuwe pils van Niko. Cédric heeft een idee en probeert Mathias te overtuigen.

Woensdag 16 juni 2021 - aflevering 6816

Guido komt voor een onaangename verrassing te staan, die ook nog een staartje krijgt. Zjef ontvangt opnieuw een pakje en dat leidt tot argwaan bij Rudi. De gemoederen lopen hoog op. Lars pakt Brigitte zwaar aan omdat zij hem blijft tegenwerken. Rudi neemt Louise mee naar het toonmoment van Raven.

Donderdag 17 juni 2021 - aflevering 6817

Peter ziet met eigen ogen hoe zwaar de zwangerschap op Iris weegt. Nu Wolff & Bos hem sponsort, drijft Quinten zijn trainingen op. Jan krijgt opnieuw controle van de voedselinspectie. Hanne gaat op date. Niko neemt een moedige beslissing en ook Lars hakt een moeilijke knoop door.

Vrijdag 18 juni 2021 - aflevering 6818

De beslissing van Lars slaat in als een bom bij Wolff & Bos. Iedereen heeft het raden naar de reden. Vanessa en Mathias blijven zich onwennig voelen bij de situatie. Jonas kan het niet verdragen dat Simon toenadering zoekt tot Benny in de Jan & Alleman. Lars krijgt een vreemd telefoontje.

