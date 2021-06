'Familie': week 23 (2021) - PREVIEW

Simon wil vertrekken en Jonas is bang van Cédric. Raven en Lars maken beiden plannen, Jan krijgt de voedselinspectie over de vloer. Mathias en Vanessa maken zich klaar voor een date. Tussen Rudi en Zjef lijkt het beter te gaan, het zit er bovenarms op tussen Mathias en Lars. Iris is niet gediend van Louise die haar probeert te troosten. Véronique is ongerust en Marie-Rose gaat stiekem solliciteren.

OPGELET: van nu tot de seizoensfinale is 'Familie' te zien om 20.35 uur, NA 'Lisa'!

Maandag 7 juni 2021 - aflevering 6809

Simon wil zijn spullen bij Jan oppikken en vertrekken. Jonas is ondertussen bang dat Cédric hem zal ontslaan. Iris merkt dat Peter afstandelijk doet. Raven plant zijn rijexamen en ook Lars maakt plannen. Niko heeft geen goed nieuwe voor Louise. Dinsdag 8 juni 2021 - aflevering 6810

De Jan & Alleman krijgt een controleur van de voedselinspectie over de vloer. Mathias ziet er een mogelijke tegenzet in van Lars. Lars en Raven gaan in de bibliotheek op zoek naar oude krantenartikels, in de hoop zo een nieuw spoor te vinden. Mathias en Vanessa maken zich op voor een gezellige date. Woensdag 9 juni 2021 - aflevering 6811

Hanne geniet na van haar afspraakje. Tussen Zjef en Rudi lijkt de sfeer langzaam te ontdooien. Benny en Stefanie maken zich zorgen om Jonas. Mathias vraagt Vanessa om discretie, Lars beschuldigt hij van sabotage. Wolff & Bos wordt geconfronteerd met een zware beschuldiging. Donderdag 10 juni 2021 - aflevering 6812

Louise probeert Iris te troosten, maar zij wil liever geen bemoeienissen. Cédric wil niets aan het toeval overlaten voor de nieuwe controle van de voedselinspectie. Jan is niet opgezet met zijn maatregelen. Véronique maakt zich zorgen over de post van de influencer over Wolff & Bos. Raven is nerveus voor zijn rijexamen. Vrijdag 11 juni 2021 - aflevering 6813

Véronique probeert Lars te doen afzien van zijn plan. Dat loopt echter niet zoals verwacht. Jonas denkt dat Simon hem probeert te provoceren. Marie-Rose gaat stiekem solliciteren. Ze vermoedt ook dat Louise een boontje voor iemand heeft.