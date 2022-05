'Familie': week 22 (2022) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Zjef is niet tevreden na de boekvoorstelling van Rudi. Guido beseft dat hij in de problemen zit bij Mira. Mathias krijgt een opvallende foto in handen. Niko heeft belangrijk nieuws voor Sam en Benny gaat rijlessen geven aan Brahim. Quinten ontdekt een zwakke plek in het netwerk van Mira. Véronique werkt haar frustraties uit op Lars. Een jaloerse Koen achtervolgt hen daarna tijdens een wandeling met Victor. Mieke hoort Sam uit, Mathias kan de afwimpeling van Véronique niet verkroppen. Alfons praat zijn mond voorbij tegen Brahim.

Maandag 30 mei 2022 - aflevering 7024

Rudi's boekvoorstelling is een succes, maar Zjef is niet tevreden. Guido zoekt naar een plan om Mira de zak coke terug te betalen. Hij is radeloos. Mathias krijgt een opvallende foto in handen van zijn privédetective.

Dinsdag 31 mei 2022 - aflevering 7025

Guido zoekt een oplossing voor de coke die hij verloren is. Hij beseft echter dat open kaart spelen met Mira de enige optie is. Zij zet hem ondertussen nog feller onder druk. Niko heeft belangrijk nieuws voor Sam, dat haar raakt. Benny gaat akkoord om rijinstructeur te zijn van Brahim. Woensdag 1 juni 2022 - aflevering 7026

Guido beslist om het heft in eigen handen te nemen, maar Niko probeert hem tegen te houden. Quinten heeft een zwakke plek gevonden in Mira's netwerk. Benny gaat met Brahim de baan op, buiten medeweten van Samira. Véronique werkt haar frustraties uit op Lars. Donderdag 2 juni 2022 - aflevering 7027

Véronique, Lars en Victor worden tijdens een wandeling achtervolgd door een jaloerse Koen. Hij laat een cadeau achter voor haar. Mieke voelt Sam aan de tand. Mira denkt dat een rivaliserende bende haar netwerk gekraakt heeft. Vrijdag 3 juni 2022 - aflevering 7028

Mathias kan niet verkroppen dat hij door Véronique wordt afgewimpeld en gaat over tot actie. Hij maakt haar duidelijk waar het op staat. Mira denkt het spelletje van Guido door te hebben. Alfons praat zijn mond voorbij tegen Brahim, waardoor het spel op de wagen zit.