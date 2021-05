'Familie': week 18 (2021) - PREVIEW

Peter complimenteert Cédric, Jan klaagt en Zjef stelt Joaquin voor aan zijn vrienden. Anna tikt Marie-Rose op de vingers, Brigitte doet haar beklag bij Véronique. Stefanie probeert zich te verdedigen tegen haar achtervolger en tussen Véronique en Cédric loopt het weer mis. In de Foodbar loopt alles in het honderd en Joaquin krijgt steeds meer invloed op Zjef. Raven ontdekt een opvallende foto. Jonas panikeert.

Maandag 3 mei 2021 - aflevering 6784

Peter complimenteert Cédric met de manier waarop hij Jan heeft aangepakt. Die laatste doet echter zijn beklag. Rudi vindt dat Hanne te veel gefocust is op Gaston en raadt haar aan om een hobby te zoeken. Zjef stelt Joaquin officieel voor aan Mieke, Niko en Hanne.

Dinsdag 4 mei 2021 - aflevering 6785

Mieke vreest dat Zjef zich aan het verliezen is in zijn relatie met Joaquin. Anna wil met Marie-Rose afspreken in de Jan & Alleman en tikt haar op de vingers. Hanne geeft Jan de tip om de te hogen werkdruk in de Jan & Alleman aan te kaarten bij Mieke.

Woensdag 5 mei 2021 - aflevering 6786

Jonas wil niet dat Stefanie alleen naar de therapeut gaat. Stefanie zelf wil echter een normaal leven leiden. Ze krijgt al snel het gevoel dat ze achtervolgd wordt. Brigitte doet haar beklag bij Véronique. Zij gaat op haar beurt in de clinch met Cédric. Peter krijgt een verrassend bericht.

Donderdag 6 mei 2021 - aflevering 6787

Stefanie probeert zich te verdedigen tegen haar achtervolger. Véronique wil de plooien gladstrijken met Cédric, maar jaagt hem hierdoor nog meer tegen zich in het harnas. Marie-Rose voelt zich schuldig. In de Foodbar loopt één en ander in het honderd.

Vrijdag 7 mei 2021 - aflevering 6788

Rudi vindt de nieuwe look van Zjef maar niks. Joaquin vindt op zijn beurt dat Zjef moet stoppen met zich door anderen te laten beïnvloeden. Cédric doet een nieuwe ontdekking en zet Jan op zijn plaats. Raven merkt een opvallende foto op. Jonas slaat in paniek.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

