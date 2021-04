'Familie': week 17 (2021) - PREVIEW

De familie Coppens is ontzet en Benny is razend. Brigitte gaat de confrontatie aan met Marie-Rose en Jan excuseert zich bij Stefanie. Véronique ziet hoe goed Iris omgaat met een crisissituatie, Quinten heeft geen vertrouwen in Hanne. Jan kan de lunchdrukte in de Jan & Alleman niet aan en Rudi is niet wild van Zjefs nieuwe look. Niko botst met Mathias en Véronique wil dat Lars haar voorstel serieus neemt.

Maandag 26 april 2021 - aflevering 6779

De familie Coppens reageert ontzet op het nieuws dat ze te horen krijgen. Benny is razend en Patrick probeert Jan te doen beseffen dat dit geen goed idee was. Zjef is blij omdat Joaquin enthousiast is over zijn nieuwe outfit. Mieke en Rudi proberen Hanne af te leiden nu Gaston bij Quinten is.

Dinsdag 27 april 2021 - aflevering 6780

Brigitte gaat de confrontatie aan met Marie-Rose, maar zij laat zich niet intimideren. Jan excuseert zich bij Stefanie. Mieke, Vanessa, Iris, Hanne en Stefanie gaan samen uit, maar de avond is maar een matig succes. Raven besluit om zijn jaarwerk toch af te werken. Woensdag 28 april 2021 - aflevering 6781

Niko is niet van plan zich te verontschuldigen bij de baas van het café, zelfs niet als Mathias hem daarvoor zou ontslaan. Rudi is emotioneel omdat Niko het zo voor hem opneemt. Véronique merkt hoe goed Iris om kan met crisissituaties. Verandert ze daardoor ook van mening? Benny besluit Jan te achtervolgen. Donderdag 29 april 2021 - aflevering 6782

Iris reageert anders dan verwacht op het nieuws van Lars. Vanessa geeft haar een duwtje in de rug en ook Peter probeert haar te overtuigen. Véronique biedt Raven aan terug bij haar en Lars in te trekken. Voor zijn jaarproject gaat hij op zoek naar foto's van Marie-Rose. Quinten wantrouwt Hanne. Vrijdag 30 april 2021 - aflevering 6783

Benny overtuigt Jenny om te lunchen in de Jan & Alleman. Jan kan de lunchdrukte niet aan. Quinten weet niet meer hoe hij met Hanne moet omgaan. Rudi is niet onder de indruk van Zjefs nieuwe look en gaat uit van een midlife crisis. Niko gaat in de clinch met Mathias. Véronique wil dat Lars haar voorstel serieus neemt.