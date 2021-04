'Familie': week 15 (2021) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Amélie heeft een paniekaanval en Stefanie is in shock. Guido ziet zijn meisjes terug. Quinten dreigt de benefiet niet te halen, Cédric krijgt groen licht. Rudi is moe van het vele uitgaan en Brigitte trekt aan het langste eind. Guido maakt een foute inschatting en voelt zich schuldig. Cédric wil serieus genomen worden, Hanne en Quinten beleven een fijne avond en Stefanie krijgt onverwacht bezoek. Lars is bezorgd om Raven.

Maandag 12 april 2021 - aflevering 6769

Amélie heeft last van een paniekaanval. Stefanie merkt iets vreemds op en is in shock. Bij Wolff & Bos wordt Wannes ontslagen. Lars heeft al een nieuwe personeelsmanager in gedachten, maar die ziet Véronique niet zitten. Guido is dolgelukkig omdat hij Mila en Milou kan terugzien.

Dinsdag 13 april 2021 - aflevering 6770

Stefanie neemt Jonas in vertrouwen, hij biedt een luisterend oor. De dokter schrijft Quinten twee weken rust voor, waardoor hij de benefiet niet zal halen. Rudi houdt Hanne aan haar belofte. Raven kan Isa niet bereiken. Cédric krijgt groen licht voor zijn plan met de Jan & Alleman. Woensdag 14 april 2021 - aflevering 6771

Rudi is moe en besluit het uitgaansleven even voor bekeken te houden. Zjef gooit Jan harde verwijten naar het hoofd. Jan is ondertussen niet te vinden voor de plannen van Cédric. Lars stelt vast dat Brigitte aan het langste eind heeft getrokken. Stefanie krijgt belangrijk nieuws. Donderdag 15 april 2021 - aflevering 6772

Cédric onderneemt een tweede poging om zijn plan aan de man te brengen. Véronique raadt hem aan om diplomatisch te werk te gaan. Hanne duikt onverwacht op bij Quinten. Guido maakt een foute inschatting en voelt zich schuldig. Vrijdag 16 april 2021 - aflevering 6773

Cédric weigert hulp bij de uitvoering van zijn plan. Hij wil serieus genomen worden. Hanne en Quinten blikken terug op een fijne avond. Lars is bezorgd om Raven. Véronique spot Lars ondertussen in het bijzijn van een mysterieuze vrouw. Stefanie krijgt onverwacht bezoek. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!