'Familie': week 14 (2021) - PREVIEW

Het afspraakje van Mathias en Vanessa verloopt niet zoals verwacht, Jonas voelt zich schuldig en Zjef blijft Rudi uitdagen. Quinten neemt initiatief voor de crèche van Gaston, Jan betrapt Zjef. Raven stort zijn hart uit bij Isa en Véronique voelt zich verraden. Niko probeert Rudi iets duidelijk te maken en Lars heeft oren naar een voorstel van Zjef. Quinten blesseert zich, Peter en Véronique beleven een emotionele dag. Zij stort in bij Wolff & Bos.

Maandag 5 april 2021 - aflevering 6764

Jonas voelt zich schuldig omdat hij Stefanie in gevaar heeft gebracht. Zjef blijft Rudi uitdagen. Hij besluit om verder te gaan met zijn leven. Mathias heeft gekookt voor Vanessa, maar het afspraakje verloopt anders dan verwacht. Raven krijgt maar geen antwoord van Isa.

Dinsdag 6 april 2021 - aflevering 6765

Niko wil de marketing van de CoBrew-pils zelf in handen nemen. Peter vindt dat echter buiten zijn bevoegdheid. Jan betrapt Zjef in zijn woonkamer. Ook Iris zet Zjef op zijn plaats. Quinten wil niet bij de pakken blijven en organiseert zelf een initiatief voor de crèche van Gaston.

Woensdag 7 april 2021 - aflevering 6766

Guido's nieuwe job brengt Zjef op het idee om broodjes rond te voeren. Rudi heeft zin om de bloemetjes buiten te zetten. Raven stort zijn hart uit bij Isa. Véronique voelt zich verraden door Peter. Ze vindt begrip bij Iris. Hanne is bang dat Quinten te intensief gaat trainen voor zijn marathon.

Donderdag 8 april 2021 - aflevering 6767

Zjef doet alsof de houding van Rudi hem niets kan schelen. Niko probeert hem iets duidelijk te maken. Lars heeft ondertussen wel oren naar Zjefs voorstel voor de Foodbar. In tegenstelling tot Véronique. Raven maakt zich zorgen omdat hij niets hoort van Isa.

Vrijdag 9 april 2021 - aflevering 6768

Lars denkt een oplossing te hebben voor het probleem van Peter. Quinten forceert zichzelf tijdens het trainen en is geblesseerd. Vanessa slaagt erin om het pantser van Mathias even te doorprikken. Voor Peter en Véronique breekt een emotionele dag aan. Véronique kan de spanningen niet langer aan en stort in bij Wolff & Bos.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

