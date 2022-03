'Familie': week 10 (2022) - PREVIEW

Raven denkt dat hij moet gaan graven in de tuin van Leon. Mathias vindt dat Vanessa zich moet verontschuldigen en Francesca zet Peter en Marie-Rose voor het blok. Véronique botst op Koen, Niko wil een belangrijke prijs voor de Rebel vieren. Peter laat zich niet kennen en Jenny en Patrick praten in op Samira. Véronique wil Cédric in vertrouwen nemen, Mieke krijgt een aanbod voor de graphic novel en Jenny gaat met pensioen.

Maandag 7 maart 2022 - aflevering 6964

Raven vermoedt dat hij samen met Lars moet gaan graven in de tuin van Leon. Zjef bezorgt Mieke een lijstje met namen van stripverzamelaars, om de graphic novel te verkopen. Mathias vindt dat Vanessa zich bij Véronique moet verontschuldigen. Peter wil duidelijke afspraken maken met Francesca, maar komt voor een verrassing te staan.

Dinsdag 8 maart 2022 - aflevering 6965

Francesca zet Peter en Marie-Rose voor het blok. Ze schakelt daarbij de hulp in van Jan. Lars en Raven gaan in de tuin van Leon op zoek naar een kistje. Véronique loopt Koen tegen het lijf. Vanessa maakt ze ondertussen duidelijk dat ze Mathias totaal niet kent.

Woensdag 9 maart 2022 - aflevering 6966

Vanessa wil meer weten over het verleden van Mathias. Mieke raadt haar aan om het via Cédric te proberen. Lars en Raven ontdekken de inhoud van het kistje dat ze hebben opgegraven. Rebel wint een prijs in Japan en Niko wil een vat geven om dat te vieren.

Donderdag 10 maart 2022 - aflevering 6967

Peter laat zich niet zomaar kennen en besluit terug te slaan. Hij is ook van plan om de raad van zijn moeder op te volgen. Jenny en Patrick proberen Samira te overhalen om bij Benny in te trekken. Mathias dreigt Véronique mee de dieperik in te sleuren.

Vrijdag 11 maart 2022 - aflevering 6968

Jenny gaat met pensioen en krijgt cadeaus van haar collega's. Peter heeft een boodschap voor Francesca. Véronique wil Cédric in vertrouwen nemen. Mieke krijgt een onverwacht bod voor de graphic novel. In de Jan & Alleman komt ze echter voor een onaangename verrassing te staan.

