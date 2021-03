'Familie': week 10 (2021) - PREVIEW

Cédric wil terug op een goed blaadje komen bij Peter en Mathias en Amélie hoort dat complicaties mogelijk zijn. Zjef wil feesten, Lars krijgt de wind van voor. Hanne denkt dat ze het helemaal verprutst heeft bij Quinten, Vanessa en Mathias ontmoeten elkaar weer. Stefanie is bang voor de reactie van Guido en Niko stelt zijn eisen bij CoBrew. Haalt Hanne haar afspraak? En Rudi besluit iets op te biechten.

Maandag 8 maart 2021 - aflevering 6744

Amélie hoort dat de kans bestaat dat er complicaties opduiken en neemt daardoor een beslissing. Guido vindt dat Cédric met nieuwe initiatieven moet komen, wil hij terug in een goed blaadje staan bij Peter en Mathias. Hanne is zenuwachtig voor de zitting bij de jeugdrechter.

Dinsdag 9 maart 2021 - aflevering 6745

Zjef heeft zin in een feestje, maar Rudi reageert niet enthousiast. Peter en Mathias besluiten in te gaan op het voorstel van Cédric. Ook Niko krijgt er lucht van. Lars krijgt van Peter een veeg uit de pan. Een vraag van Peter schiet dan weer bij Véronique in het verkeerde keelgat.

Woensdag 10 maart 2021 - aflevering 6746

Hanne is bang dat ze het helemaal heeft verkorven bij Quinten. Vanessa en Mathias lopen elkaar opnieuw tegen het lijf in de Foodbar. Benny biedt Jonas aan om bij hem te komen wonen. Raven wordt betrapt door Lars.

Donderdag 11 maart 2021 - aflevering 6747

Brigitte onderneemt actie naar Amélie toe. Maar zal zij toegeven? Stefanie heeft Guido iets te zeggen en is bang voor zijn reactie. Hanne heeft op haar beurt Quinten iets op te biechten. Bij CoBrew dreigt Niko ermee om zijn Bomma'ke terug te nemen.

Vrijdag 12 maart 2021 - aflevering 6748

Mieke is kwaad op Niko omdat hij ermee dreigt zijn Bomma'ke terug te trekken uit CoBrew. Stefanie geeft haar ondertussen een rondleiding in het appartement van Jonas. Hanne heeft een platte band en dreigt niet op tijd te komen voor haar psychologische test. Rudi besluit Zjef te waarheid te vertellen.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!