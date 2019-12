'Familie': week 1 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Het is zover! Vrijdag wordt de midseason finale van 'Familie' uitgezonden. En dat het vooral rond de brouwerij, het bedrog van Amélie en de relatie tussen Véronique en Lars gaat draaien, dat voelen de fans al langer aan. Maar voor het zover is, wordt er ook nog overal traditioneel oudjaar gevierd!



Maandag 30 december 2019 - aflevering 6519

Lars voelt zich schuldig. Mathias bedenkt ondertussen een sluw plan. Brigitte vindt het nog altijd vreemd dat Jonas zijn stage heeft stopgezet en denkt dat Amélie achter het hele plan zit. Ze doet ook een vreemde ontdekking. Mila en Milou zijn na een lange tijd op vakantie bij Guido. Stefanie voelt zich onzeker.

Dinsdag 31 december 2019 - aflevering 6520

Brigitte weigert te geloven dat ze fout zat in haar oordeel over Jonas. Cédric licht Peter in over wat hij over Lars heeft vernomen. Jan ziet hoe Patrick sukkelt met zijn vingers en praat erover tegen Stefanie. Lars wil een nieuwe start nemen en verontschuldigt zich bij Kathleen. Hij besluit Véronique te bellen.

Woensdag 1 januari 2020 - aflevering 6521

Véronique voelt zich slecht. Mieke raadt Lars aan om eerlijk te zijn. Mathias polst bij Peter of zijn nieuws al tot bij Véronique is geraakt. Quinten verrast Hanne voor nieuwjaar. Jenny en Robyn stellen zich vragen bij het gedrag van Jonas. Zjef en Rudi ontdekken de Gust-campagne en ondernemen actie.

Donderdag 2 januari 2020 - aflevering 6522

Niko gaat de confrontatie aan met Mathias. Benny praat met Jonas en hoopt iets meer te weten te komen over de situatie op Fashion. Guido heeft Mila en Milou iets belangrijks te vertellen. Lars brengt alles in gereedheid voor de receptie op Fashion en hoopt dat Véronique ook zal opdagen.

Vrijdag 3 januari 2020 - aflevering 6523 (mid-season finale!)

Véronique is helemaal in de war na het telefoontje dat ze heeft gekregen. Ze weet niet meer wie of wat ze nog moet geloven. Stefanie neemt een moeilijke beslissing. Niko stuit op Kathleen en lijkt zijn strijd op te geven. Mieke krijgt een harde klap te verwerken. Lars wil niet dat Mathias nog langer zijn leven beheerst en voert zijn plan uit.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

