'Factcheckers': gooien wij onze privégegevens te grabbel?

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken gaan in het derde seizoen van 'Factcheckers' onverminderd door met hun missie: checken wat er klopt van de vele berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen.

In deze aflevering probeert Thomas samen met Jan persoonlijke gegevens terug te vinden op de harde schijf van tweedehands computers. Gooien wij onze privégegevens zo maar te grabbel met onze afgedankte pc?

Jan verzamelt dan weer 100 weggegooide elektrische toestellen om na te gaan of het klopt dat 30% van de elektrische apparaten die we liquideren toch nog te herstellen valt.

Britt, Jan en Thomas krijgen hulp van een vierde factchecker. Britts trouwe viervoeter Puck is namelijk ook van de partij in een factcheck waarbij Britt van haar maatje een echte speurhond probeert te maken.

Is een leeggemaakte harde schijf wel echt leeg?

Door het toegenomen thuiswerk werden er de afgelopen jaren niet alleen meer nieuwe computers en laptops gekocht, maar ook veel meer tweedehandsmodellen. Volgens een aantal berichten is dat niet zonder gevaar. Op oude laptops zouden immers nog veel privégegevens terug te vinden zijn, zelfs als de harde schijf vóór de verkoop werd leeggemaakt.

Dat wil Thomas uitzoeken en samen met Jan koopt hij een hele reeks gebruikte computers en laptops op zoekertjessites. Wat voor persoonlijke bestanden vinden Thomas en Jan terug? Hoeveel gegevens ontdekken ze? En hoe reageren de verkopers van de computers wanneer Jan en Thomas hen de resultaten van hun onderzoek voorleggen?

'Het geeft een raar gevoel om zomaar te neuzen in de persoonlijke gegevens van iemand die je helemaal niet kent', zo vertelt Thomas Vanderveken.

Danken wij onze elektrotoestellen te vroeg af?

Als we het internet mogen geloven, dan is elektroafval een van de grootste en snelst groeiende milieuproblemen. De afvalberg van elektronische apparaten neemt wereldwijd gigantische proporties aan. Bovendien zouden veel van die toestellen nog perfect te herstellen zijn en dus onnodig blijven rondslingeren of op de schroothoop belanden. Verschillende artikels beweren zelfs dat 30% van de afgedankte elektroapparaten nog hersteld zou kunnen worden.

En dat wil Jan onderzoeken. Hij trekt door Vlaamse straten om afgedankte toestellen te gaan ophalen en laadt zijn vrachtwagen ook nog vol met e-waste uit de kringloopwinkel. Zo verzamelt hij al snel zijn eigen afvalberg van 100 apparaten. Die wil hij laten nakijken en zo mogelijk repareren door een team van ervaren herstellers. Kloppen de cijfers die hij op internet vond?

'Ik had vroeger vaak het gevoel dat sommige elektrische apparaten zodanig zijn ontworpen dat je ze gewoon niet kan laten herstellen. En dat je dus gedwongen wordt om meteen een nieuw apparaat te kopen als er iets aan je oude toestel scheelt', aldus Jan Van Looveren.

Kan elke hond een speurhond worden?

Zeven jaar geleden adopteerde Britt een klein bastaardhondje. Ze noemde het beestje 'Puck' en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Puck vergezelde Britt al bij tal van factchecks en maakte vorig seizoen zelfs deel uit van een onderzoek, toen Britt wilde bewijzen dat honden wel degelijk een schuldgevoel hebben.

Deze keer gaan Britt en haar hond nog een stap verder: Puck krijgt de hoofdrol in een test over speurhonden. Op het internet wordt beweerd dat elke hond een echte speurhond kan worden. Dat wil Britt wel eens checken, want ze kan zich absoluut niet voorstellen dat die bewering ook klopt voor Puck, die helemaal geen speurneus heeft.

Met de hulp van een hondentrainster gaat Britt toch de uitdaging aan om van Puck op vijf maanden tijd een echte speurhond te maken.

'Ik krijg vaak de vraag wat voor ras Puck is. Maar Puck is een bastaardhondje en dus geen rashond. Speels is ze zeker en trouw en lief. Maar speuren, dat is minder haar ding. Dus de poging om van haar een speurhond te maken, leek op voorhand al een slecht idee', stelt Britt Van Marsenille.

'Factcheckers', dinsdag 8 februari om 20.35 uur op Eén.