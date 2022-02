'Factcheckers': geeft een geel hesje meer gezag?

Het derde seizoen van 'Factcheckers' is dinsdag aan zijn laatste aflevering toe. Het is de meest succesvolle reeks tot nu toe met (na zeven afleveringen) gemiddeld maar liefst 1.507.000 kijkers (4+ live+7), een marktaandeel van 50,2% en een waardering van 8.3.

Dat zijn bijzonder straffe cijfers, zeker voor een 'factual' informatieprogramma op een weekdag.

In de laatste 'Factcheckers' van dit seizoen checkt Jan in welke mate mensen bevelen opvolgen van iemand met een uniform aan, meer bepaald een fluo hesje. Heb je echt meer gezag met zo'n hesje aan?

Daarnaast onderzoeken Britt en Thomas het effect van muziek op mensen met dementie. Kan muziek voor hen helende kracht hebben?

Thomas sluit zichzelf drie dagen na elkaar op in een piepkleine keuken vol vervuilde dampen. Samen met Jan zoekt hij uit of kamerplanten een zuiverend effect hebben op de binnenlucht.

Geeft een geel hesje meer gezag?

In het eerste seizoen van 'Factcheckers' trok Jan een geel hesje aan om na te gaan hoe gemakkelijk je daarmee overal binnenkomt. En wat bleek: zonder veel moeite sloop hij binnen in een bioscoop, in de dierentuin en zelfs in een voetbalstadion. Dit seizoen haalt hij hetzelfde hesje weer boven voor een andere test die nog vreemder lijkt. Jan wil namelijk nagaan of een fluo hesje je zoveel gezag geeft dat je mensen de gekste dingen kan laten doen.

Op het internet wordt immers beweerd dat mensen geneigd zijn om bevelen op te volgen van iemand met een uniform aan. En dat uniform hoeft niet eens politie-uitrusting of legeruniform zijn. Zelfs een geel hesje zou al volstaan. Jan neemt de proef op de som en trekt de straat op om toevallige voorbijgangers de gekste bevelen te geven. Luisteren zij braaf en volgen ze gedwee of negeren ze Jan zijn opdrachten?

'Mijn plan was eigenlijk heel simpel: ik zou me vermommen en dan eerst zonder hesje aan mensen op straat wat bevelen geven, zoals bijvoorbeeld 'loop eens aan de andere kant van de straat'. Daarna, nog steeds vermomd, maar met mijn hesje aan zou ik net dezelfde bevelen geven. En dan zou ik kunnen vaststellen of mensen wel of niet mijn bevelen beter zouden opvolgen met een hesje aan.' - Jan Van Looveren

Is muziek een medicijn tegen dementie?

Dementie is een vreselijke aandoening waar eigenlijk (nog) geen doeltreffende medicijnen voor bestaan. Soms zorgt de medicatie die de symptomen van dementie moet afremmen, zelfs voor vervelende bijwerkingen. Muziektherapie zou volgens sommige berichten net zo efficiënt zijn als klassieke medicijnen, zonder de bijwerkingen.

Dat wil Britt wel eens onderzoeken. Ze roept de hulp in van Thomas. Hij gaat onder de scanner om na te gaan welk effect muziek heeft op de hersenen. Britt trekt zelf naar het woonzorgcentrum. Ze praat er met een muziektherapeute en ontmoet verschillende mensen met dementie. En ze checkt ook in de praktijk of muziek voor hen effectief werkt als medicijn.

'Dit was voor mij de beste manier om dit seizoen in schoonheid af te sluiten. De gesprekken die ik had met de patiënten en met hun familie waren ontzettend warm, maar tegelijk besefte ik ook heel hard hoe pijnlijk hun verlies is: het verlies van de man of vrouw die ze vroeger waren en die de dementie heeft weggenomen.' - Britt Van Marsenille

Zorgen planten voor zuivere lucht in huis?

Er wordt veel zin en misschien nog meer onzin verteld over planten in huis. Zorgen ze nu wel of niet voor meer zuurstof in huis? En is het wel of niet een goed idee om planten in je slaapkamer te zetten? En waarom worden kamerplanten in ziekenhuizen soms weggehaald uit de kamer van patiënten?

Thomas wil voor eens en voor altijd uitzoeken hoe het nu zit met planten in huis. En dat onderzoek pakt hij heel grondig aan. Hij laat zich drie dagen na elkaar opsluiten in een kleine keuken. Zijn bedoeling: de lucht in de keuken telkens vervuilen door te koken zonder afzuigkap en te poetsen zonder verluchting. Daarna zal hij de graad van vervuiling meten van de binnenlucht zonder en met planten in de keuken. Stelt hij een verschil in vervuiling vast en hebben planten echt een zuiverend effect op de lucht in de keuken?

'Ik heb op een bepaald moment echt een gasmasker moeten aantrekken om het te kunnen uithouden in die keuken. Het was echt niet normaal wat voor vieze dampen daar rondhingen.' - Thomas Vanderveken

