Extreme spel- en andere verslavingen in 'Axel Gaat Binnen'

In 'Axel Gaat Binnen' neemt Axel Daeseleire zijn intrek in Affect2U, een afkickkliniek in Hoboken waar momenteel 12 mensen verblijven. Iedereen die hier opgenomen wordt, komt vrijwillig binnen en verblijft er gemiddeld 7 weken.

Sibyl Pien, zaakvoerder en klinisch psychologe heet Axel welkom en geeft hem de eerste uitleg: 'De bedoeling is dat de opvang klein en familiaal gehouden wordt. We hebben ook maar maximaal 14 mensen in opname. Drank- en drugsverslaving, gokverslaving, maar ook seksverslaving komt heel veel voor. Het is inmiddels duidelijk dat er achter elke verslaving steeds een trauma schuilt.' Bij aankomst wordt al meteen de bagage van Axel aan een controle onderworpen. En gezien ook suikerverslaving behandeld wordt, wordt al zijn meegenomen snoep alvast geconfisceerd. Hij ontsnapt ook niet aan de urinetest die elke persoon die in het centrum binnenkomt, moet ondergaan om te kijken of ze drugs genomen hebben.

Axel raakt aan de praat met Senne (16), de jongste bewoner. Hij vertoeft hier al een paar weken en kampt met een gameverslaving. Het begon met een Nintendo spel op zijn 7de, maar zijn gameverslaving begon pas echt rond zijn 12de toen hij een gaming-pc kreeg. 'Ik speelde 12, 13 uur, soms zelfs 24u omdat ik nachtje door speelde', klinkt het. Door corona is Senne nog meer beginnen gamen omdat hij voor het overige niets kon doen. Aan 1 game spendeerde hij maar liefst 5.000 uur.

In het huis ontmoet Axel recovery assistant Arne Nilis, de zoon van voormalig voetballer Luc Nilis. Vijf jaar geleden werd Arne opgenomen omwille van een gokverslaving. Het begon toen hij 13 jaar was, maar op zijn 18de liep het volledig uit de hand. Na de succesvolle behandeling volgde hij een opleiding voor ervaringsdeskundige en werkt nu in Affect2U.

