Europese Super Cup Bayern München - Sevilla op VTM 2

De Europese Super Cup tussen de winnaar van de Champions League en die van de Europa League, ofwel Bayern München tegen Sevilla, wordt op 24 september in Boedapest afgewerkt.

De kampioen van Duitsland won de Champions League door Paris Saint-Germain in de finale met 1-0 te verslaan. Sevilla won de Europa League tegen Internazionale met 3-2 dankzij twee treffers van Luuk de Jong tijdens de eindstrijd.

De wedstrijd om de Europese Super Cup wordt op donderdag 24 september vanaf 20.40 uur live uitgezonden bij VTM 2 en via HLN.be. De wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein, in de Puskás Aréna in Budapest. Het zal bovendien de eerste match zijn waarbij de UEFA een beperkt aantal supporters toelaat.

Voor deze match zijn Maarten Breckx, Marc Degryse en Jan Mulder van de partij voor een analyse van de wedstrijd en zorgt Dirk Deferme voor het wedstrijdcommentaar.

'Europese Super Cup Bayern München - Sevilla', donderdag 24 september om 20.40 uur op VTM 2.