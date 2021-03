European Qualifiers WK 2020: België - Wit-Rusland live bij VTM

Doen de Rode Duivels dinsdag wat hen zaterdag niet lukte? Opnieuw winnen? Klaar voor de derde kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022 in Qatar? Bij VTM zit je dinsdagavond op de eerste rij voor BelgiŽ - Wit-Rusland.

In deze derde kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal, dat volgend jaar plaatsvindt, geven de Rode Duivels in het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven Wit-Rusland partij. Stef Wauters zit, samen met vaste analisten Marc Degryse en Jan Mulder, in de studio van 'Vandaag is Rood'. Nicolas Lombaerts, die vorig jaar afscheid nam van het profvoetbal, schuift mee aan.

'European Qualifiers WK': België - Wit-Rusland, dinsdag 30 maart maart vanaf 20.25 uur live te volgen bij VTM en op HLN.be.