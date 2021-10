Erica gaat op date in 'Chateau Meiland'

Erica en Martien Meiland zijn nog getrouwd, maar sinds Martien uit de kast kwam laten ze elkaar vrij in de liefde. Erica is voorzichtig aan het daten en heeft een afspraakje.

Martien zou Martien niet zijn als hij niet zo snel mogelijk de date van Erica wil leren kennen. 'Ik vind het zo enig voor Erica!'

Corona gooit ook hier roet in het eten. 'We zijn elkaar op de ouderwetse manier aan het leren kennen', vertelt Erica. 'Door corona kunnen we alleen maar gaan wandelen als date. Maar we mailen en appen ook veel. Hij is heel lief, creatief en heeft ook veel humor.' Naast Martien is ook Maxime enorm benieuwd naar de geheimzinnige afspraakjes van haar moeder. Erica is schaars met informatie, zij wil liefst nog even uitzoeken of er meer in zit. 'Ik vind het zo jammer dat ik hem niet in levende lijven kan zien, ik heb alleen maar een foto gezien.'

Maxime en Martien houden het niet meer uit: ze smeden een plannetje om Erica te achtervolgen. Nog geen minuut nadat Erica vertrokken is, gaan Maxime en Martien haar achterna. Ze hebben zich gecamoufleerd met… een zonnebril. Zal Erica doorhebben dat Martien en Maxime haar aan het bespioneren zijn? En kan Martien eindelijk een blik van de mysterieuze man opvangen?

'Chateau Meiland', donderdag 7 oktober om 20.35 uur op Play5.