Eric Goens viert samen met Marc Coucke de 50ste aflevering van 'Het Huis'

Foto: Eén - © VRT 2020

'Dag meneer Coucke, wil je naar mijn feestje komen.' Met die vraag en met ballonnen in de hand gaat Eric Goens ondernemer en miljardair Marc Coucke ophalen in zijn kasteel. En of het een feestelijke aflevering is.

Niet alleen omdat Marc Coucke na zes jaar eindelijk heeft toegezegd om naar 'Het Huis' te komen, maar ook omdat hij de 50ste gast is in het programma.

Speelvogel en bolleboos

Om het ijs te breken, organiseert Eric een spelletje Vier op een rij. 'Ik was daar heel sterk in, vroeger', waarschuwt Coucke. Spelletjes. Daar is het allemaal mee begonnen. In het gezin Coucke was er 's middags als dessert steevast een spelletje kaarten 'wiezen' of tafelvoetbal. En op zijn 16de was Marc al Belgisch kampioen schaken. Spelen zal nog een aantal keren ter sprake komen in deze aflevering.

Marc was een bolleboos in de lagere school. Hij kon al vlug lezen en rekenen en 'schrikkelde' enkele jaren op school waardoor hij altijd de jongste van de klas was.

'Terwijl de anderen over hun eerste liefjes bezig waren, was ik met mijn postzegelverzameling bezig.'

Vroeg begonnen…

Vader Coucke zag voor zijn zoon een carrière weggelegd als burgerlijk ingenieur. Maar de apothekerszoon wou eerder in de voetsporen van zijn vader treden en de apotheek overnemen. Het waren onzekere tijden en de apotheek bood een vaste job. Toen was de echte ondernemersgeest even ver weg.

Tijdens zijn studentenjaren wordt de ondernemer in Coucke wel opnieuw wakker. Fuiven organiseren, praeses van de faculteit, een man met een plan. Het ondernemen zat er als kind al in. Als zesjarige sleepte hij als vakantiejob in Oostende al met strandstoelen.

'Met die eerste verdiende centen heb ik dan later mijn eerste staatsobligaties gekocht. De ‘couponnekes’ waren mijn zakgeld om een ijsje mee te kopen.'

Vandaag probeert hij die kennis ook door te geven aan zijn tienerdochters. Hij leert ze wat aandelen zijn, hoe de beurs werkt. En ook dat is een spel. Een familiaal beursspel in een whatsapp-groepje.

'Ik vond het bijzonder jammer dat ze alle hoofdsteden uit het hoofd kenden, maar niet wisten hoe een bedrijf in elkaar zit. Ik vind dat een mankement.'

En wat te denken van het nieuwste educatieve gezinsspel: de 'chalet challenge'? Marc legt de spelregels uit.

Kiezen is niet altijd verliezen

Op zijn 27ste richt hij Omega Pharma op, dat uitgroeit tot een bedrijf met 3000 werknemers. In 2014 zou hij het verkopen voor 3,6 miljard euro.

Het was de tweede keer dat hij de kans kreeg om het bedrijf te verkopen. Eerder was er ooit een bod van een Nederlandse overnemer die 200 miljoen wou betalen. Marc zijn vennoot wou verkopen. Marc niet. Maar dan moest hij zijn vennoot uitkopen.

'Een verscheurende keuze tussen 100 miljoen op je rekening of een extra 100 miljoen schulden.'

Coucke neemt het risico en hij steekt zich voor 100 miljoen in de schulden. Een keuze die hem geen windeieren zou leggen.

Zij die gaan sterven…

De sportkamer is dan weer niet besteed aan de 55-jarige Marc Coucke. 'Morituri te salutant - zij die gaan sterven groeten u'. Een ziektebriefje telt niet en er is niemand om de proeven aan te delegeren. Het is afzien.

Zijn biologische leeftijd op het rapport flirt met de pensioenleeftijd. 'Eigenlijk moet je blij zijn als je een verwittiging krijgt zonder dat er zware gevolgen zijn. Ik ga dat als een verwittiging nemen.'

Bru en Durbuy

Voor de 50ste aflevering van 'Het Huis' mag er wel eens een sterrenchef opdraven. Een bekende uit het 'Coucke-stadje' Durbuy maakt het feestmaal klaar: Wout Bru. Maar hij krijgt hulp van een andere chef: Marc Coucke himsef. Want in 2012 leerde de apotheker koken en won hij het televisieprogramma Masterchef. 'Ik heb leren koken tijdens de opnames.'

Wout Bru en Marc Coucke vertellen tijdens het avondmaal honderduit over 'hun' dorp Durbuy en de plannen die ze nog hebben. Want ook in Durbuy borrelen er elke dag ideeën op.

'Binnenkort openen we een derde restaurant. Dat wordt de hit. En er zijn al plannen voor een vierde.'

Het wordt een gezellige avond die wordt afgesloten met een knaller. Coucke doet een gok: 'De 49 vorige gasten komen nu toe en we gaan samen een polonaise doen?' Neen, geen 'Couckenbak'-polonaise. Maar voor de 50ste aflevering mag het wel iets speciaals zijn.

Het leven is een schaakspel

Na het ontbijt staat er een nieuw uitdaging op de terrastafel. Een schaakspel. Het gaat gelijk op. Maar dan probeert Eric een nieuwe strategie: de concentratie van zijn tegenstander breken met een onderwerp dat de voorbije 24 uur nog niet werd aangesneden: Anderlecht.

'Je moet durven toegeven dat ik voor deze club en in deze omstandigheden niet de juiste voorzitter was.'

Een feestelijke en ondernemende aflevering met een bedrijvige apotheker en zakenman die vandaag een imperium van 22 bedrijven runt.

'Ik kan de knop niet uitzetten.'

Dat doen de kijkers maar beter ook niet voor deze boeiende aflevering van 'Het Huis'.

'Het Huis' is een programma van Het nieuwsHuis voor Eén.

'Het Huis' met Marc Coucke, dinsdag 15 december om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.