Energieke Zeeduivel doet haar reputatie van rockster alle eer aan met een echte classic in 'The Masked Singer'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Een echte energiebóm: dat is de explosieve Zeeduivel in 'The Masked Singer'. In de derde show doet Zeeduivel haar reputatie van rockster alle eer aan met een echte rockklassieker.