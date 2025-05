Elisabeth Lucie Baeten vertelt haar verhaal in 'Therapie'

Een man kan zich niet losmaken van zijn ex-partner en is onzeker tijdens het vrijen omdat hij bang is om te snel klaar te komen. Een zwangere vrouw is ongelukkig over haar zwangerschap en wil haar leven als escorte niet opgeven.