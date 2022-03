Elien en William onthullen als eersten hun identiteit in 'Boer zkt Vrouw'

De singles staan te popelen om hun boeren te leren kennen en vooral om ze voor de eerste keer te zien. Maar ook bij de boeren is er stress, want wie mogen ze op hun boerderij verwachten?

Zondag 6 maart geeft Dina Tersago het startschot en wordt het geduld van de pittige Elien (25) en cowboy William (24) beloond.

'Hoe gaat William eruit zien? Hoe gaat hij zijn? Wat gaat hij van mij denken?', 'Ik ben heel zenuwachtig, ik zou graag een cowgirl zijn', 'Ik heb meestal een ochtendhumeur, maar vandaag ben ik super blij', zijn slechts enkele van de vele reacties bij de vrouwelijke kandidaten wanneer ze op de ranch van William in Westerlo toekomen. Maar het is niet William die op de uitkijk staat, wel zijn papa, William Senior. Dina informeert of hij gaat helpen kiezen: 'Neen, het is zijn leven en het maakt niet uit wie hij kiest: groot, klein, zwaar, licht, slim, een beetje minder slim, she’s welcome, welcome to the ranch!'

Bij de dames is de spanning te snijden: ze gaan eindelijk hun mystery man ontmoeten. En dat gebeurt met het nodige spektakel: William rijdt de piste in en demonstreert zijn cowboy-kunsten voor een uitzinnig vrouwelijk publiek. Hij heeft zijn entree niet gemist: alle dames zijn onder de indruk. En ook William is overdonderd door de meer dan 80 singles die speciaal voor hem gekomen zijn. Het wordt moeilijk om te beslissen met welke dames hij een mogelijke toekomst ziet.

Ook Elien uit Lommel komt vandaag eindelijk te weten hoeveel mannen zich in dit blind liefdesavontuur willen storten. 'Ik ben het beu om alleen te zijn, dus ik hoop wel dat ik nu eens een goede keuze maak', klinkt het. Meer dan 60 mannen zijn onderweg naar de boerin van hun dromen… of dat hopen ze toch. 'We weten niet wat er op ons afkomt, het wordt een grote verrassing', 'Er is veel concurrentie, ik zal al mijn charmes in de strijd moeten gooien om er iets van te maken', klinkt het ook hier wat vertwijfeld bij de vrijgezellen.

Wanneer Elien van achter een paar strobalen tevoorschijn komt, zijn de mannen aangenaam verrast door haar charmante verschijning en haar pittige karakter. 'Ik vind het belangrijk om iemand te hebben die niet meer zó jong is, iemand die al wat levenservaring heeft en die aan de volgende stap in zijn leven is aangekomen', verduidelijkt Elien.

Gewapend met een polaroid en haar scherpe tong legt Elien de 62 mannen die voor haar naar de boerderij zijn afgezakt het vuur aan de schenen: 'Ik weet heel goed wat ik wil. Voor mezelf is dat een voordeel, voor de mannen niet altijd denk ik.'

Na een bewogen dag van daten is het zover. William heeft zijn hart gevolgd en zal 10 meisjes heel gelukkig maken. En ook Elien heeft knopen doorgehakt: zij kiest geen 10, maar 12 kandidaten. Wie zijn de uitverkorenen?

'Boer zkt Vrouw', vanaf zondag 6 maart om 19.55 uur bij VTM.