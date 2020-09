EK kwalificatie Red Flames: België - Roemenië live op VTM 4

EK kwalificatie Red Flames: BelgiŽ - RoemeniŽ live op VTM 4

Op vrijdag 18 september zijn de Red Flames voor de eerste keer live aan het werk te zien bij VTM 4. Dan staat de EK kwalificatiematch tegen RoemeniŽ op het programma.

VTM 4 is de nieuwe DPG Media-zender waar de matchen van de Red Flames voortaan te volgen zijn. De wedstrijd van de Red Flames tegen Roemenië is live te volgen vanaf 17.10 uur. Maarten Breckx is de gastheer en ontvangt analisten Jan Mulder en Marc Degryse aan Den Dreef in Leuven.



Ook de volgende match komt live op VTM 4. Op dinsdag 22 september vanaf 18.50 uur staat Zwitserland-België op het programma.

VTM 4 is bij Telenet te vinden op kanaal 9. Bij Proximus, Orange en TV Vlaanderen op kanaal 8.