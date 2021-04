Eindigt de date van Veronique & Stef in mineur in 'Blijven Slapen'?

Het belooft volgende week spannend te worden in 'Blijven Slapen'. De VTM 2-kijkers zagen gisteren hoe Veronique (24 uit Deurne) & Stef (24 uit Tielt) aan hun eerste date van minstens 24 uur begonnen.

Al weet Stef eigenlijk niet zo goed waarom ze gematcht zijn, want hij valt helemaal niet op grote dames met roze haar. 'Als er andere 'chicks' waren geweest, dan was ik uit de boot gevallen, hé? Ah ja, want ik heb roze haar en ik ben een reus. Dat is niet uw type', aldus Veronique. 'Ik kan me niet voorstellen dat ik moet spoonen met u', lacht Stef. Zorgt Veronique er toch voor dat Stef zijn type loslaat? Of eindigt de slow date in mineur?

Vanaf maandag 5 april doen zes andere vrijgezellen hun intrede in de luxueuze villa's van 'Blijven Slapen'. Sanne (31 uit Herselt) & Alexander (27 uit Duffel), Brecht (26 uit Gent) & Kilian (24 uit Tremelo) en Tatiana (25 uit Mariakerke) & Stijn (29 uit Gent) nemen ruim de tijd om elkaar te leren kennen. En hoe loopt het af tussen Manon (21 uit Otegem) & Keanu (22 uit Houthulst)? Zetten ze hun 'Blijven Slapen'-avontuur verder in het echte leven? Of zijn ze toch niet voor elkaar gemaakt?

'Blijven Slapen', van maandag tot en met donderdag om 20.10 uur bij VTM 2 en op VTM GO.