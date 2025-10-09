Eerste steen van nieuwe woning Andy en Tine ligt al fout in 'Andy en de Baksteen Belgen'

'Mijn stenen zijn weg?!' klinkt het vol ongeloof bij Andy wanneer blijkt dat de eerste steen van zijn nieuwe woning verkeerd gemetseld is. Geen goede start om - letterlijk en figuurlijk - op verder te bouwen.

'Andy en de Baksteen Belgen', donderdag 9 oktober om 20.35 uur bij VTM 2 en zaterdag 11 oktober om 21.15 uur bij VTM.

Andy en de Baksteen Belgen op tv

Nu het eindelijk droog is, mag Andy beton gieten voor de grondplaat van zijn droomhuis. Samen met Tine bezoekt hij Batibouw, maar terug op de werf vergaat het lachen Andy al snel.

De bouwvakkers maken heel wat fouten en Andy ziet zich verplicht om de werf bijna dagelijks te controleren. Na enkele weken kunnen ze eindelijk beginnen aan de eerste laag voor de vloer van de verdieping.

