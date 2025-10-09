Eerste steen van nieuwe woning Andy en Tine ligt al fout in 'Andy en de Baksteen Belgen'

'Switch' keert terug op tv – Fien Germijns onthult startdatum
donderdag 9 oktober 2025
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2025

'Mijn stenen zijn weg?!' klinkt het vol ongeloof bij Andy wanneer blijkt dat de eerste steen van zijn nieuwe woning verkeerd gemetseld is. Geen goede start om - letterlijk en figuurlijk - op verder te bouwen.

Want daar blijft het helaas niet bij…



'Andy en de Baksteen Belgen', donderdag 9 oktober om 20.35 uur bij VTM 2 en zaterdag 11 oktober om 21.15 uur bij VTM.


Andy en de Baksteen Belgen op tv
Zaterdag 11 oktober 2025 om 21u15  »
VTM
Nu het eindelijk droog is, mag Andy beton gieten voor de grondplaat van zijn droomhuis. Samen met Tine bezoekt hij Batibouw, maar terug op de werf vergaat het lachen Andy al snel.
Zaterdag 18 oktober 2025 om 21u15  »
VTM
De bouwvakkers maken heel wat fouten en Andy ziet zich verplicht om de werf bijna dagelijks te controleren. Na enkele weken kunnen ze eindelijk beginnen aan de eerste laag voor de vloer van de verdieping.
Zondag 12 oktober 2025 om 23u00  »
VTM 2
Dinsdag 14 oktober 2025 om 22u30  »
VTM 2
Donderdag 16 oktober 2025 om 21u20  »
VTM 2
De bouwvakkers maken heel wat fouten en Andy ziet zich verplicht om de werf bijna dagelijks te controleren. Na enkele weken kunnen ze eindelijk beginnen aan de eerste laag voor de vloer van de verdieping.

