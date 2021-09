Eerste 'Pano' van nieuw seizoen over partnergeweld

'Pano' opent zijn nieuwe seizoen met een reportage over een ernstig, maar al te vaak nog miskend probleem: partnergeweld tegenover vrouwen.

'Het wordt gebanaliseerd, heel erg gebanaliseerd, zelfs gemarginaliseerd: staat ge hier nu weer? Er zijn zoveel mensen die uit elkaar gaan. Moet er zo'n drama van gemaakt worden?' Aan het woord is een slachtoffer van partnergeweld. Iemand die het nog kan navertellen. Want vorig jaar werden er in ons land naar schatting elke maand twee vrouwen vermoord door hun partner of ex-partner. De term femi(ni)cide is een begrip geworden. Toch zijn de cijfers niet officieel. De blog http://stopfeminicide.blogspot.com/ houdt ze bij op basis van berichten in de pers. Het gerecht registreert immers geen statistieken over vrouwenmoord.

Toch gaan er aan het fatale geweld op vrouwen vaak heel wat onrustwekkende signalen vooraf. Hadden deze moorden voorkomen kunnen worden? Experte Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is zeker van wel: 'Dodelijk partnergeweld is minstens in theorie voorkoombaar. We zouden dit kunnen voorkomen, omdat er bijna geen enkele situatie is van dodelijk partnergeweld waar niet al een heel traject van partnergeweld en van ernstig partnergeweld aan voorafgaat.'

'Pano' onderzoekt welke signalen genegeerd worden. Aan de hand van getuigenissen van nabestaanden en van vrouwen die het geweld overleefd hebben of ontvlucht zijn, laat 'Pano' zien waar het mis gaat. Deze vrouwen voelen zich vaak niet gehoord door politie en gerecht of krijgen niet de juiste hulp.

Wat is dan wel de snelste weg om dit te stoppen? 'Pano' bekijkt welke oplossingen er bestaan en stelt de werking van een Family Justice Center voor.

Reportage: Liesbeth Indeherberge

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Pano: Geweld tegen vrouwen', woensdag 15 september om 21.25 uur op Eén.