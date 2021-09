Eerste kampvuur hakt erin: 'Of het mij pijn doet? Die zet mij echt te kakken, sorry'

De singles beslisten in de vorige aflevering dat Deborah en Wouter 'Temptation Island' meteen moesten verlaten. We maakten kennis met Efrain en Aylin uit Rotterdam. Aylin sprak met Efrain af dat ze beiden niet te veel alcohol mogen drinken. Maar eens Efrain in de mannnenvilla toekomt, lijkt hij zich niet al te veel aan te trekken van deze afspraak.