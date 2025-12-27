Milk Inc. en andere topartiesten gaan in duet met de halve finalisten van 'The Masked Singer'
6.278 acties, 9.033.435 euro én 1 project gerealiseerd! Dit was 'De Warmste Week 2025'
Kijkcijfers: dinsdag 23 december 2025

Een vliegende start van het jaar op Cartoonito

zaterdag 27 december 2025
Foto: Boomerang - © Media Tornado 2022

De laatste stop van de wereldtournee is Schotland. De Hooglanden vormen de perfecte speeltuin voor achtervolgingen en chaotische gevechten.

GRIZZY EN DE LEMMINGS
MAANDAG 12 JANUARI - ZONDAG 18 JANUARI


Ga mee op avontuur met 'Grizzy en de Lemmings' terwijl ze oude stenen ruïnes ontdekken en schapen scheren.

Kijk van maandag 12 januari tot en met zondag 18 januari elke dag om 17.55 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' op Cartoonito en te streamen op HBO Max!

KLAAR VOOR DE START? AF!
MAANDAG 19 JANUARI - ZONDAG 1 MAART

Cartoonito zorgt voor een wervelwind van wilde achtervolgingen en hilarische streken in het speciale programmablok: Klaar voor de start? Af! Ga mee met je favoriete vrienden in een speelse achtervolging zoals nooit eerder gezien.

In 'Grizzy en de Lemmings' is het beer tegen lemmings in een non-stop kat-en-muis-spel. In 'Be Cool, Scooby-Doo!' gaat de bende van Mystery Inc. op zoek naar griezelige mysteries en gekke monsters. In 'De Tom en Jerry Show' wordt de meest iconische achtervolging ooit opnieuw tot leven gebracht. De valstrikken van Tom en de trucs van Jerry zijn nog steeds even hilarisch.

Maak je klaar voor een hoop achtervolgingen! Kijk vanaf maandag 19 januari elke dag om 7.55 uur naar Klaar voor de start? Af! op Cartoonito en te streamen op HBO Max!


Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
Persbericht Cartoonito/Day One MPM
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Kerst met de familie Meiland' (SBS6)

De jaarlijkse kerstreis is voor de familie Meiland een traditie waar het hele gezin naar uitkijkt. Martien, Erica, Maxime en Montana pakken hun koffers om dit keer naar het magische IJsland te reizen en daar het IJslandse kerstfeest Jól te vieren. De familie bezoekt o.m. de hoofdstad Reykjavik en de Golden Circle en ze vliegen naar het noorden om de meest afgelegen kerstwinkel van de wereld te bezoeken.

'Kerst met de familie Meiland', om 20.30 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:20
    Zie mij graag
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    De Tijdloze Countdown
    01:44
    Het weer (laat)
  • 16:30
    Tiddler
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 15:40
    Kan ik het ook?
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:30
    WK Darts 2026
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:45
    S.W.A.T.
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:45
    The Golden Girls
    07:00
    Willy
  • 16:10
    Holiday Road
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:20
    Matlock
    01:50
    Geen uitzending
  • 16:25
    Huizenjagers
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:45
    NCIS
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:40
    The Simpsons
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 15:05
    Holiday Heritage
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:35
    World's Most Evil Killers
  • 16:46
    Fleet TV
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:47
    De tip
    05:55
    Sixties To Six
  • 16:15
    De Garde van Gert
    06:20
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 16:15
    Sister Boniface Mysteries
    01:20
    Midsomer Murders
  • 16:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    06:10
    Below Deck Mediterranean
  • 16:05
    Heel Holland Bakt
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:30
    De verwondering
    01:25
    Nieuwsuur
  • 15:15
    Circus Noël
    06:00
    Wordt aangekondigd