Een vliegende start van het jaar op Cartoonito

De laatste stop van de wereldtournee is Schotland. De Hooglanden vormen de perfecte speeltuin voor achtervolgingen en chaotische gevechten.

GRIZZY EN DE LEMMINGS

MAANDAG 12 JANUARI - ZONDAG 18 JANUARI

Ga mee op avontuur met 'Grizzy en de Lemmings' terwijl ze oude stenen ruïnes ontdekken en schapen scheren.

Kijk van maandag 12 januari tot en met zondag 18 januari elke dag om 17.55 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' op Cartoonito en te streamen op HBO Max!

KLAAR VOOR DE START? AF!

MAANDAG 19 JANUARI - ZONDAG 1 MAART

Cartoonito zorgt voor een wervelwind van wilde achtervolgingen en hilarische streken in het speciale programmablok: Klaar voor de start? Af! Ga mee met je favoriete vrienden in een speelse achtervolging zoals nooit eerder gezien.

In 'Grizzy en de Lemmings' is het beer tegen lemmings in een non-stop kat-en-muis-spel. In 'Be Cool, Scooby-Doo!' gaat de bende van Mystery Inc. op zoek naar griezelige mysteries en gekke monsters. In 'De Tom en Jerry Show' wordt de meest iconische achtervolging ooit opnieuw tot leven gebracht. De valstrikken van Tom en de trucs van Jerry zijn nog steeds even hilarisch.

Maak je klaar voor een hoop achtervolgingen! Kijk vanaf maandag 19 januari elke dag om 7.55 uur naar Klaar voor de start? Af! op Cartoonito en te streamen op HBO Max!