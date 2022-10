Een onverwachte auditie en de kleindochter van Janine Bischops in 'The Voice van Vlaanderen'

De Blind Auditions van 'The Voice van Vlaanderen' zijn bijna halfweg. Nu vrijdag en zondag mogen de coaches zich verwachten aan een auditie uit onverwachte hoek, een streepje opera en duikt er ook een bekend gezicht op naast het podium.

Nieuwkomer Jan heeft de smaak ondertussen goed te pakken en haalt zelfs trucjes boven om kandidaten te overtuigen om in zijn team te komen. Al valt coach Mathieu ook erg in de smaak bij de jonge talenten. Zelfs host Aaron Blommaert is stiekem grote fan: 'Ik kijk thuis naar zijn videoclips, zo’n erge fanboy ben ik. Ik ben een beetje starstruck!'

'The Voice'-kandidaat Line (20 jaar uit Gent) blikt alvast terug op een onvergetelijke auditie. Wat voor haar op vrijdag begint als een soundcheck voor het programma draait plots uit op een echte auditie. 'Ik wou mezelf inschrijven maar ik was te laat, dus vandaag sta ik hier enkel voor de soundcheck', vertelt Line. Maar daar zijn enkele coaches het, na het horen van die soundcheck, niet mee eens. 'Ik zal eens met de producer spreken en als je graag wil, dan mag je meedoen', klinkt het bij Koen. In welk team krijgt Line alsnog een plekje?

Op zondag duikt er dan weer een bekend gezicht op naast het podium van 'The Voice'. Kaat (21 jaar uit Bornem) is de kleindochter van Janine Bischops uit 'Familie'. 'Mijn bomma is mijn grootste fan, mijn beste vriendin én ook mijn buurvrouw', vertelt Kaat. En dat zal bomma Janine geweten hebben. 'Ik hoor haar altijd zingen, mijn huis heeft peperkoeken muren!', lacht ze. Kaat waagt haar kans met een interessante outfit én nummerkeuze ‘Wait A Minute’ van Willow Smith.

Deze kandidaten schitteren tijdens de vijfde Blind Auditions op vrijdag 14 oktober:

Nisrine (18, uit Maaseik) werd samen met haar drie zussen opgevoegd door haar mama waarvoor ze enorm veel bewondering heeft. Met het nummer ‘Good Woman’ van La’Porsha Renae wil ze tonen dat vrouwen geen man nodig hebben.

Wesley (19, uit Stavele) houdt van zingen en dansen. Muziek heeft hem door een moeilijke periode geholpen. 'Mijn ouders waren niet echt in beeld dus ik ben opgevoed door mijn oma.' Hij wil de coaches doen draaien met ‘Jar Of Hearts’ van Christina Perri.

Tessa (22, uit Welle) studeert digital content creation, houdt van vloggen en zingen. Ze wil vooral haar idool Mathieu Terryn doen draaien met ‘Life On Mars’ van David Bowie.

Andries (28, uit Baal) schrijft liedjes, speelt op concerten en heeft ook een eigen scholenvoorstelling. Daarin vertelt hij zijn persoonlijke verhaal: 'Ik had last van een depressie en hoop via muziek mijn verhaal tot bij de jeugd te brengen.' Hij begeleidt zichzelf op de gitaar met ‘Where Is My Mind’ van Pixies.

Mieke (41, uit Bornem) is onderwijzeres en mama van drie dochters. Ze doet mee omdat ze graag eens iets voor zichzelf wil doen. Ze zingt ‘Bad Liar’ van Imagine Dragons.

Jules (22, uit Hemiksem) is enorm grote fan van 'The Voice van Vlaanderen' en heeft van elke editie, ook in het buitenland, wel iets gezien. Kan hij zelf een plekje in zijn favoriete programma veroveren met ‘Riptide’ van Vance Joy?

Yente (18, uit Erembodegem) doet mee omdat ze iets wil bijleren en ervaring wil opdoen. Ze maakt het zichzelf niet makkelijk met ‘Strong’ van London Grammar.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 14 oktober om 20.35 en zondag 16 oktober om 19.55 uur bij VTM.