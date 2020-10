Een nieuw seizoen van 'Winteruur' op Canvas

Foto: Canvas - © VRT 2020

Voor het zesde jaar op rij overwintert Canvas met 'Winteruur', een programma als een warm deken, met de welbespraakte Wim Helsen, zijn wijze gezel Swami Bami, wakkere gasten en welluidende teksten.

Ook voor dit zesde seizoen kiest Wim zijn gasten met zorg uit. Mensen die hem opvallen, prikkelen, inspireren, uitdagen of interesseren. Comedians, schrijvers, dichters, theatermakers, kunstenaars uiteraard. Maar ook wetenschappers, muzikanten, bedrijfsleiders, architecten, sportmensen, opvallende televisiepersoonlijkheden of andere boeiende mensen.

Allemaal brengen ze een tekst mee die die voor hen een bijzondere betekenis heeft, hen inspireert of beïnvloedt: een korte passage uit een boek, een geboortetekst of begrafenislied, een trouwbelofte, een gedicht, een citaat uit de bijbel, een stuk uit een speech, een songtekst, een spreuk op een muur, een krantenartikel of nog iets anders.

Wim polst naar de reden waarom zijn gasten juist die tekst gekozen hebben, wat ze erin lezen en wat hij voor hen betekent. Biedt hij soelaas, hernieuwde energie en inspiratie? Kunnen ze ermee lachen of zijn ze erdoor ontroerd? Door het gesprek en leren we zowel henzelf als hun keuzetekst beter kennen. Daardoor krijgt die tekst extra betekenis wanneer ze hem op het einde van de uitzending nog eens opnieuw voorlezen.

'Winteruur' wordt dit jaar op maandag 26 oktober ingeluid door televisiepresentator en schrijver Pedro Elias. Hij brengt voor deze eerste aflevering een toepasselijke tekst mee van de Russisch-Amerikaanse auteur Vladimir Nabokov over de kracht van verhalen.

Op dinsdag 27 oktober komt dichter, romancier en theatermaker Peter Verhelst langs met een gedicht van Paul van Ostaijen.

Actrice en presentatrice Frances Lefebure brengt op woensdag 28 oktober een tekst bij van schrijfster en theatermaakster Rebekka de Wit.

Op donderdag 29 oktober is er geen 'Winteruur' wegens voetbal.

Op maandag 2 november is er geen voetbal, maar wel Filip Joos. Hij kiest voor een tekst van Johan Anthierens over een vorm van thuisonderwijs.

Op dinsdag 3 november is het de beurt aan cartooniste Chrostin. Zij kiest voor een tekst van Evangeline Agape.

Op woensdag 4 november zorgt Bart Hollanders voor een Zen-moment met een tekst van de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh, een Vietnamese boeddhistische monnik, vredesactivist, dichter en schrijver

En op donderdag 5 november is het opnieuw tijd voor poëzie met een bal.

Later ontvangt Wim onder meer ook nog Koen De Bouw, Karolien Debecker, Will Ferdy, Ish Ait Hamou, Niels Destadsbader, Jovanka Steele, Mohamed Quaamari, Yves Desmet, Veerle Baetens, Charlotte Adigéry, Hannelore Bedert, Maarten Vangramberen, Griet Op de Beeck, Ayco Duyster, Astrid Stockman, Wouter Deprez, Karel Verhoeven, Liesbeth Van Impe, Jan De Wilde en nog vele anderen.

'Winteruur' is een kort programma, maar een met een lange adem: na 5 seizoenen van zo’n 75 afleveringen is Wim op woensdag 18 november toe aan zijn 400ste aflevering. Wie dan de gast zal zijn, blijft nog even geheim.

Wie alle uitzendingen van de voorbije seizoenen nog eens wil herbekijken, kan trouwens terecht op VRT NU.

'Winteruur', een programma van Panenka voor Canvas.

'Winteruur', vanaf maandag 26 oktober omstreeks 23.00 uur op Canvas of via VRT NU.