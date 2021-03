Een nieuw seizoen mét Mc Dreamy van Grey's Anatomy op Play5

We hebben er op moeten wachten, maar eindelijk is het zo ver, het langverwachte nieuwe seizoen van 'Grey's Anatomy' start vanaf donderdag op Play5.

In het nieuwe seizoen zien we hoe de dokters zich storten op de moeilijke uitdaging om de wereldwijde pandemie COVID19 onder controle te krijgen.

Mc Dreamy is back!

Ook keert in het zeventiende seizoen een oude bekende terug. Onze all time favorite Derek Sheperd komt terug op ons scherm. Hij verschijnt in een droom van Meredith Grey tijdens haar strijd met het coronavirus.

Patrick Dempsey verliet de serie na elf seizoenen om zich meer op zijn familie te focussen. Meredith Grey ging door zonder hem en inmiddels zitten we al aan seizoen zestien. Hoog tijd voor die comeback dus!

Play5 start meteen met een dubbele aflevering van je favoriete serie.

'Grey's Anatomy', vanaf donderdag 25 maart om 20.35 uur op Play5.