Een match made in heaven? Laura Tesoro zingt een vleugje Arabisch in 'Lift You Up'

De audities zijn achter de rug, tijd voor 'Lift You Up' om een niveau hoger te schakelen. Vanavond begint de nieuwe talentenjacht aan de Collabs, waarin de mentors voor het eerst samen zullen zingen met hun talenten.

Daarvoor duiken ze in hun eigen repertoire en zingen ze samen één van hun grootste hits. Laura Tesoro laat zich door de 30-jarige Youssef uit Brussel graag onderdompelen in de Arabische cultuur. Ook óp het podium. Ze zingen namelijk een bijzondere versie van Strangers, de succesvolle collab van Laura met Loïc Nottet. In Lift You Up krijgt die grote hit enkele Arabische invloeden, waarmee het duo ook indruk maakt op Laura’s fanzone… Genoeg voor een plekje in de halve finale?

'Lift You Up', vrijdag 21 februari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.