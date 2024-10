'Dwars door de Lage Landen' duikt in de kaastraditie

Op zijn voettocht door de Lage Landen doorkruist Arnout het hart van het oude, rijke Holland. In Muiden passeert hij het prachtige kasteel van de beroemde graaf Floris V die van hieruit het scheepsverkeer over de Vecht controleerde.

Wanneer Arnout de boot van Sinterklaas in de sluis ziet liggen, twijfelt hij niet en springt hij aan boord van dit varend stukje jeugdsentiment. In Woerden duikt Arnout in de kaastradities van de stad, maar dat is niet naar de zin van geluidsman Ruben die kampt met een kaasallergie...

Dwars door de Lage landen op tv

