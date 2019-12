Duo's Ruth en Charlotte en Sven en Rob opgesloten in een Indiana Jones-kelder

Foto: VTM - © DPG Media 2019

'Studio Tarara'-actrices Ruth Beeckmans en Charlotte Timmers nemen het morgen, woensdag 18 december, in de voorlaatste aflevering van de 'Code van Coppens' om 20.35 uur op tegen het mannenteam Sven De Ridder en Rob Vanoudenhoven.

De duo's worden door Staf en Mathias opgesloten in een Indiana Jones-kelder en moeten zich voorbij nieuwe mysteries, experimenten, sloten en codes werken om te kunnen ontsnappen.

Ze zijn immers niet alleen in de kelder… een aantal sissende reptielen zorgen voor heel wat afleiding en gegil. De duo’s moeten hun beste Harry Potter-trucjes bovenhalen om een bewegingsdetector te omzeilen en zo een ontploffing te vermijden. En wat werkt het beste om een sleutel uit een buis water te halen: zuigen of blazen? Een proef met reflectoren wordt in de studio haarfijn uitgelegd door Lieven Scheire, met grote gevolgen voor het publiek. Een mama die naar de opnames kwam kijken met haar dochter en schoonzoon krijgt op die manier een wel heel speciale boodschap te zien.

'Code Van Coppens', woensdag 18 december om 20.35 uur bij VTM.