Dua Lipa is de beste artiest sinds 2000 bij NRJ

Het is gebeurd: Alle 2000 beste hits sinds 2000 zijn gedraaid bij NRJ in de tweede editie van '2000 sinds 2000'. Met daarbij een opvallende nieuwe nummer 1: 'Don't Start Now' van Dua Lipa.

Daarmee is ook meteen duidelijk dat deze lijst écht een vinger aan de pols is van wat nu leeft, want de Britse superster was in 2020 – ondanks alle contactverboden – nergens weg te slaan. Geen tour, maar wel een nieuw album én het drukst bekeken streamingconcert van dit jaar. Dua betekent trouwens liefde. Dat die liefde wederzijds is, is nu duidelijk gebleken.

De hele top 10 van '2000 sinds 2000' klonk zo:

1. Dua Lipa – Don’t Start Now

2. Beyoncé – Run the World (Girls)

3. Ed Sheeran – Shape of You

4. Justin Bieber – Sorry

5. Billie Eilish – Bad Guy

6. Coldplay – Viva La Vida

7. Ariana Grande – Thank U, Next

8. Miley Cyrus – Wrecking Ball

9. Rihanna feat. Jay-Z – Umbrella

10. Adele – Rolling in the Deep

Er is ook goed nieuws voor wie de lijst graag opnieuw wil horen: dat kan vanaf morgen op ‘NRJ non-stop’. Op dit gloednieuwe streamingkanaal hoor je tot het einde van het jaar '2000 sinds 2000' in herhaling en daarna kan je er blijvend terecht voor alle hits van NRJ, maar dan dus in non-stop versie.

Er kwam deze week nog een doelgroep bij in het luisterbereik van de zender, want alle inwoners van Poperinge en omgeving kregen hun eigen FM-frequentie: 104.5. DJ Kim Muylaert heette hen op gepaste wijze welkom:

En dan is het nu tijd om 2020 weg en 2021 in te drinken. Dat kan tijdens de kerstvakantie alvast letterlijk met de NRJ-Dopperfles die je kan winnen.

En voor wie thuis uit z’n dak wil gaan, voorzien dj's Nasrien Cnops en Xander Peeters deze toplijsten:

Donderdag 24/12 van 10.00 tot 18.00 uur:

NRJ Top 100, de 100 meest gedraaide hits van het voorbije jaar.

Vrijdag 25/12 van 10.00 tot 18.00 uur:

Streaming 100, de 100 meest gestreamde nummers van het voorbije jaar.

Vrijdag 1/1:

'Hangover 100'. Naarmate de Nieuwjaars-kater wegzakt, stijgen in deze lijst de beats. Het begint rustig op #100 met ‘when the party is over’ van Billie Eilish, een nummer met 42bpm, en eindigt op #1 met een nummer met 194 bpm.

Dan zijn we zeker goed opgewarmd voor 2021, een jaar met alvast ook al veel fijne radioplannen waar je sowieso energie van zal krijgen!