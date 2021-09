Droevige dag voor de familie Meiland: ze moeten afscheid nemen van Bommel

In een nieuwe aflevering van 'Chateau Meiland' volgt een trieste dag voor de familie Meiland: ze moeten afscheid nemen van hun hond Bommel. Uit onderzoek blijkt dat hij enorm last heeft van artrose: zijn knieën en gewrichten zijn fel beschadigd.

Bommel werd de laatste tijd ook agressiever, wat een uiting kan zijn dat hij veel pijn lijdt. Zo had Bommel recent ook enkele mensen aangevallen, door de combinatie van de pijn en zijn agressiviteit dient de familie nu afscheid te nemen. Bommel wordt, omringd door zijn baasjes, ingeslapen bij de dierenarts. De familie Meiland is aangeslagen.

'Ik voel me daar heel schuldig over. Wij bepalen nu tot hier en niet verder', vertelt Erica. Maar de familie heeft alles geprobeerd. Omdat ze moeilijk afscheid kunnen nemen van hun viervoeter bekijken ze de opties met een taxidermist, ze zouden Bommel na zijn dood graag opzetten.

De Meilandjes zijn enorm populair, elke dag ontvangen ze fanmail. Het lezen en beantwoorden hiervan is een vaste dagtaak van Martien. Naast brieven en kaarten krijgen ze soms ook geschenken: zo stond er iemand aan de deur met een maquette van de Chateau. De maquette is enorm gedetailleerd: het hek van Bommel, de kruiwagen tot zelfs de hortensia's zijn mee uitgewerkt. Martien en Erica zijn onder de indruk en willen de maquette in hun nieuwe woning 'la pièce de résistance' maken van hun hal. Want ook de woonproblemen zijn nog steeds niet opgelost, de Meilandjes dienen nog steeds op zoek te gaan naar een nieuwe woning...

'Chateau Meiland', donderdag 16 september om 20.35 uur op Play5.