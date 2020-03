Dries en Charlotte eerste duo in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hoe zou jij reageren als er plots twee sterrenchefs aan je deur staan? Dat is wat Dries en Charlotte morgen meemaken in de eerste aflevering van het gloednieuwe VTM-programma 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

In het programma strijden 10 hobbykokduo’s voor een geldprijs van 50.000 euro. De duo’s worden opgedeeld in 2 groepen, de eerste groep van 5 duo's is vanaf morgen, dinsdag 3 maart, aan zet. Per groep zal het duo dat het minst goed heeft gekookt de wedstrijd onherroepelijk moeten verlaten. Dries (35) en Charlotte (33) uit Dudzele bij Brugge bijten in aflevering 1 de spits af. Ze koken een driegangenmenu dat beoordeeld wordt door de andere duo’s én door sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin.

Gasten ontvangen is een tweede natuur geworden voor Charlotte, die een bed & breakfast uitbaat in het dorp. Haar man Dries werkt als ICT’er. Dries is een perfectionist, maar helaas niet altijd even stressbestendig. En dat is lastig als je voor 8 concurrenten én twee gerenommeerde sterrenchefs moet koken…

Charlotte en Dries geven hun restaurant-voor-één-dag de naam 'Compromis' en daar hebben ze zo hun redenen voor. 'Het thema van ons restaurant is ‘compromis’ omdat wij beiden twee totáál verschillende personen zijn', klinkt het. En dat uit zich al bij de keuze van het bestek. 'We hebben onze tafel heel simpel opgesplitst: de helft van de gasten krijgt het servies van Dries en de andere helft krijgt mijn servies. In ons huwelijk sluiten we ook veel compromissen. We proberen heel veel met elkaar te praten en altijd een compromis te zoeken zodat we alle twee gelukkig zijn.'

Maar kan je in de keuken wel een geslaagd compromis sluiten? Houden ze het hoofd koel of verliezen ze de controle? Kunnen ze Sergio, Marcelo en de andere duo’s binnen de tijd overtuigen van hun culinaire kunsten?

Jasmina en Deborah (Wondelgem), de moestuintweeling

Aflevering 2 op donderdag 5 maart

Op donderdag 5 maart is het aan hobbykoks Jasmina en Deborah uit Wondelgem, beiden 30 jaar. De zussen delen veel meer dan een hobby want ze zijn een identieke tweeling. Ondanks hun lieve uiterlijk zijn de twins perfectionistisch, competitief en willen ze zich smijten in de wedstrijd. Ze willen de beste van deze eerste groep hobbykoks worden en doorstoten naar de volgende ronde.

Jasmina en Deborah werken beiden in de communicatiesector. Ze delen ook een kleerkast, kunnen elkaars zinnen afmaken en in de keuken werken ze als een gedisciplineerd en geolied team. Dat kan in hun voordeel spelen wanneer je thuis staat te koken naast een aftelklok en met een groep ongewone gasten rond je eettafel.

Jasmina en Deborah kiezen donderdag voor een volledig vegetarisch concept. Zal hun groentekeuken in de smaak vallen van de sterrenchefs? Want niet iedereen is gek van enkel en alleen groenten op zijn bord...

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', vanaf 3 maart elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur bij VTM.



