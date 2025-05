Drama incoming: Playboymodel Debby Gommeren duikt op in 'The Real Housewives of Antwerp'

Kiki en Natassia willen de groepssfeer een positieve wending geven en nodigen alle dames uit voor een glamoureus zomerfeest in Knokke. Zon, zee, stijl: alles lijkt aanwezig voor een perfecte dag.

'The Real Housewives of Antwerp', vrijdag 23 mei om 20.40 uur op Play4 en GoPlay. Alle afleveringen zijn volledig te zien op Streamz.

Maar de champagne krijgt een bittere nasmaak wanneer Annelies arriveert met een opvallende plus one: Playboymodel Debby Gommeren. Debby's entree, inclusief een performance van haar single ‘Right on Time for the Party’ zorgt direct voor opschudding in de groep.

The Real Housewives of Antwerp op tv

Kiki en Natassia besluiten verder aan de goede sfeer te werken door alle dames uit te nodigen in Knokke. De plus one van Annelies gooit echter roet in de champagne. Annelies stort haar hart uit over haar verleden bij Amy.

