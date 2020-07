Donderdag in 'Telefacts Zomer': een nieuw gezicht voor Maurice

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Donderdag brengt 'Telefacts Zomer' een unieke inkijk in het leven van Maurice (64) en zijn chirurg Daniel. Voor Maurice stond de tijd even stil toen hij tijdens een jachtongeluk misvormd geraakte in het aangezicht.

Een gezichtstransplantatie is zijn enige optie, maar ook een enorm risico. Hij heeft amper vijftig procent kans om de operatie te overleven, maar wil het er toch op wagen. Kijkers worden meegenomen tijdens zijn traject naar een nieuw gezicht en deze gevaarlijke operatie. Hoe gaan beiden om met het risico en hoe belangrijk is deze operatie voor hen? 'Het moet lukken, er is geen plan B.'

'Telefacts Zomer', donderdag 16 juli om 21.55 uur bij VTM.