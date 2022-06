Donderdag in 'Bariloche': De jeugdleidster en de oorlogsburgemeester

In de voorlaatste aflevering van 'Bariloche' wordt ingezoomd op het bewogen politieke en persoonlijke verhaal van twee markante Vlaamse collaborateurs: Jetje Claessens en Camiel Baeck.

Jetje Claessens is tijdens de oorlogsjaren als hoofdleidster van de Vlaams-nationalistische jeugdbeweging ‘Dietsche Meisjesscharen’ een van de belangrijkste vrouwen uit de Vlaamse collaboratie. Camiel Baeck, die door de Duitsers in 1941 op de burgemeestersstoel van Mechelen wordt geplaatst, bestuurt de stad met harde hand als een ‘kleine Hitler’. Na de bevrijding worden beiden veroordeeld tot de doodstraf, maar ze kunnen hun leven ongestoord voortzetten in Argentinië.

In de Argentijnse kuststad Mar del Plata gaan we op bezoek bij Pieter Delaeter, die hier in 1953 wordt geboren als tweede zoon van Jetje Claessens en gewezen Oostfronter Frank Delaeter. Pieter is zelf nooit in België geweest maar voelt zich door zijn opvoeding wel een echte Vlaming. Over de precieze redenen voor de veroordeling en het gedwongen ballingschap van zijn moeder heeft hij nooit veel vernomen, behalve dan de herhaalde boodschap dat zij 'alleen maar goed wilde doen voor de Vlaamse jeugd'.

In Florencio Varela, een voorstad van Buenos Aires, ontmoeten we Lucia Baeck, dochter van de autoritaire Mechelse oorlogsburgemeester Camiel Baeck. In 1948 wordt de jonge Lucia samen met haar moeder en acht broers en zussen hier herenigd met hun eerder uit België gevluchte vader. Maar over het oorlogsverleden wordt er tegen de kinderen vooral gezwegen. Overtuigd van hun grote gelijk en omringd door gelijkgestemden leefde deze Vlaamse familie in Argentinië als het ware onder een ideologische stolp. Ook nu nog blijft voor de 81-jarige Lucia de ware toedracht van de gezinsmigratie naar Argentinië onduidelijk.

Met medewerking van Pieter Delaeter (zoon Jetje Claessens), Margareta Logghe (schoondochter Jetje Claessens), Edward De Maesschalck (historicus, neef van Jetje Claessens), Lucia Baeck (dochter Camiel Baeck), Bruno De Wever, Koen Aerts, Nico Wouters.

'Bariloche', donderdag 9 juni om 21.20 uur op Canvas.