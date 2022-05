Documentaire 'What Makes us Boys' op Discovery

Opgroeien is niet altijd makkelijk. Vraag dat maar aan tiener Daan en zijn jongere broer Sam. De jongens hebben allebei te maken met dingen waar kinderen van hun leeftijd zich geen zorgen over horen te maken.

Daan heeft de bindweefselziekte EDS, waardoor hij niet alles kan doen wat andere kinderen wel kunnen, terwijl Sam worstelt met zijn identiteit omdat hij vroeger een meisje was dat Mara heette. De twee broers vinden veel steun bij elkaar maar wanneer Daan naar het middelbaar gaat, wordt zijn wereld groter. Tegelijk botst hij op de beperkingen die zijn ziekte hem opleggen. Hij belandt in een rollercoaster van gevoelens en leert dingen over zichzelf waarvan hij niet wist dat ze bestonden. Op sociale media deelt hij video’s als uitlaatklep voor de eenzaamheid die zijn ziekte met zich meebrengt.

Met 'What Makes Us Boys' maakten Janet van den Brand en Timothy Wennekes een intiem coming-of-age portret over twee broers die opgroeien in de digitale wereld van vandaag.

Een productie van Diplodokus met de steun van Canvas en het VAF.

'What Makes us Boys', een film van Janet van den Brand en Timothy Wennekes, zondag 29 mei om 22.00 uur op Canvas en op VRT NU.